La saison 2026 de Formule 1 reprend en exclusivité sur Apple TV à Miami

Apple a conclu un partenariat historique de 5 ans (2026-2030) pour devenir le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis. Annoncé fin 2025, cet accord estimé à environ 750 millions de dollars marque un tournant majeur pour la F1 outre-Atlantique. Toutes les séances (essais libres, qualifications, Sprints et Grands Prix) sont désormais diffusées en direct et en exclusivité sur Apple TV, sans surcoût pour les abonnés. Et la saison démarre justement au pays de l'Oncle Sam, à Miami.

Apple aime la Formule 1

Cette arrivée s’inscrit dans une stratégie globale d’Apple pour plonger les fans au cœur de la discipline :

Après le succès mondial du film F1 (avec Brad Pitt, produit par Apple Original Films en collaboration avec Lewis Hamilton),

Apple amplifie la F1 à travers tout son écosystème : Apple Maps, Apple Music, Apple News, et même des événements physiques.

Le Grand Prix de Miami 2026 est le premier événement majeur de la saison aux États-Unis diffusé sur Apple TV. C’est l’occasion idéale de découvrir une expérience de diffusion premium, moderne et ultra-immersive.

Apple TV offre une expérience de visionnage premium avec :

Commentaire en anglais et espagnol

Jusqu’à 30 flux live supplémentaires (Driver Tracker, timing/data, Mixed Onboard, Podium feed…)

Multiview entièrement personnalisable (jusqu’à 4 flux en simultané)

Intégration fluide sur iPhone, iPad, Apple TV 4K, Vision Pro, Mac, Smart TVs, etc.

Nouveautés sur Apple TV

Côté programme, les abonnés Apple TV auront bientôt droit à :

Circuits in Focus : nouvelle série avec Nico Rosberg et Emelia Hartford (début le 30 avril).

: nouvelle série avec Nico Rosberg et Emelia Hartford (début le 30 avril). The POV : série post-course avec réactions techniques et fan-oriented.

Expérience complète dans l’écosystèmeé Apple

Apple Plans : carte 3D détaillée du circuit avec virages, tribunes et landmarks immersifs (pit building, marina, Hard Rock Beach Club) + guide local.

: carte 3D détaillée du circuit avec virages, tribunes et landmarks immersifs (pit building, marina, Hard Rock Beach Club) + guide local. Apple Music : mix exclusif de Dímelo Flow, playlist de Checo Pérez, audio livestreams et playlists F1.

: mix exclusif de Dímelo Flow, playlist de Checo Pérez, audio livestreams et playlists F1. Apple News : résultats en direct, notifications et couverture personnalisée.

: résultats en direct, notifications et couverture personnalisée. Événements : journée spéciale à Apple Aventura (1er mai), diffusion en IMAX dans +50 cinémas, et screening public à Times Square.

Tubi propose également des altcasts gratuits commentés par des créateurs.



Prix : 12,99 $/mois (9,99 € chez nous) avec 7 jours d’essai gratuit. Trois mois offerts pour les nouveaux acheteurs d’iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.