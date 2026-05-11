tvOS 26.5 et HomePodOS 26.5 : version finale mineure pour Apple TV et HomePod

Apple déploie simultanément tvOS 26.5 et HomePodOS 26.5. Comme d’habitude pour ces plateformes, il s’agit surtout de mises à jour de stabilité. Du côté d'iOS 26.5, ce n'est guère mieux.

Les nouveautés de tvOS 26.5 / HomePodOS 26.5

Ces versions apportent des optimisations générales, des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité. Elles intègrent également les améliorations cross-platform comme les bases pour RCS chiffré (sur Apple TV via Messages) et quelques petits raffinements de l’interface.

Comment installer tvOS 26.5 et HomePodOS 26.5 ?

Apple TV : Réglages > Système > Mises à jour logicielles

: Réglages > Système > Mises à jour logicielles HomePod : la mise à jour se fait automatiquement (ou manuellement via l’app Maison depuis l'iPhone ou l'iPad)

Appareils compatibles : Apple TV 4K (tous modèles) et HomePod / HomePod mini.