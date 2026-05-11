tvOS 26.5 et HomePodOS 26.5 : version finale mineure pour Apple TV et HomePod

tvos 26 iconApple déploie simultanément tvOS 26.5 et HomePodOS 26.5. Comme d’habitude pour ces plateformes, il s’agit surtout de mises à jour de stabilité. Du côté d'iOS 26.5, ce n'est guère mieux.

Les nouveautés de tvOS 26.5 / HomePodOS 26.5

Ces versions apportent des optimisations générales, des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité. Elles intègrent également les améliorations cross-platform comme les bases pour RCS chiffré (sur Apple TV via Messages) et quelques petits raffinements de l’interface.

apple tv 4k homepod mini tv

Comment installer tvOS 26.5 et HomePodOS 26.5 ?

  • Apple TV : Réglages > Système > Mises à jour logicielles
  • HomePod : la mise à jour se fait automatiquement (ou manuellement via l’app Maison depuis l'iPhone ou l'iPad)

Appareils compatibles : Apple TV 4K (tous modèles) et HomePod / HomePod mini.

Les réactions
Aucun commentaire pour le moment, lancez la discussion.
Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles