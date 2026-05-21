Apple TV va diffuser un match de foot filmé entièrement avec l’iPhone 17 Pro

Apple continue de brouiller la frontière entre smartphone et matériel de production professionnelle. Ce week-end, Apple TV diffusera un match entier de Major League Soccer filmé exclusivement avec des iPhone 17 Pro, une première pour une retransmission sportive de cette ampleur.

Apple transforme l’iPhone 17 Pro en caméra de télévision professionnelle

Apple franchit une nouvelle étape dans son ambition de transformer l’iPhone en outil de production télévisuelle professionnelle. Ce samedi 23 mai, Apple TV diffusera en direct le match de Major League Soccer opposant LA Galaxy à Houston Dynamo FC, capturé intégralement avec un iPhone 17 Pro. Une première mondiale pour un événement sportif professionnel d’envergure.



Le dispositif déployé pour la rencontre est impressionnant : des iPhone 17 Pro positionnés à plusieurs endroits du Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie, couvriront l’ensemble de l’événement. Les échauffements sur le terrain, les présentations des joueurs, des angles inédits placés dans les filets des buts et l’ambiance générale du stade seront tous captés par le smartphone. Apple met en avant le facteur de forme compact de l’appareil, qui permet d’accéder à des positions de caméra impossibles avec un équipement traditionnel.

L’iPhone 17 Pro est équipé de trois capteurs de 48 Mpx, offrant l’équivalent de huit focales différentes dans un boîtier de poche. Pour ce tournage, Apple utilise notamment le format Apple Log 2, qui préserve une latitude d’exposition maximale en vue de la postproduction, une exigence typique des productions cinématographiques et télévisuelles haut de gamme.



Ce n’est pas la première incursion d’Apple dans ce domaine. En septembre 2025, un match de baseball opposant les Boston Red Sox aux Detroit Tigers avait déjà été partiellement capturé avec l’iPhone 17 Pro pour “Friday Night Baseball”. Cette production avait même été reconnue par le National Baseball Hall of Fame, qui a conservé l’un des iPhone utilisés dans ses collections permanentes. Apple avait ensuite étendu l’usage de l’iPhone à la MLS Cup 2025 et à plusieurs retransmissions au fil de la saison 2026.



Le match sera diffusé samedi à 19h30 heure du Pacifique sur Apple TV, accessible dans plus de 100 pays. Les nouveaux abonnés peuvent profiter d’une semaine d’essai gratuite.



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