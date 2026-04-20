Un astronaute filme le coucher de Terre depuis la Lune avec son iPhone 17 Pro Max

Depuis l’orbite lunaire, l’astronaute Reid Wiseman a capturé un spectaculaire “coucher de Terre” à bord de Artemis II, filmé avec un iPhone 17 Pro Max. Une séquence brute et saisissante qui marque déjà l’histoire de l’exploration spatiale.

Un “coucher de Terre” filmé à l'iPhone depuis la Lune lors de Artemis II

Il y a des images qui n’ont besoin d’aucun commentaire. Reid Wiseman, commandant de la mission Artemis II de la NASA, vient de partager une vidéo prise avec son iPhone 17 Pro Max depuis l’intérieur de la capsule Orion, à plus de 406 000 kilomètres de la Terre. On y voit notre planète disparaître lentement derrière le bord de la Lune, exactement comme un soleil qui se couche à l’horizon. Le phénomène porte un nom : l’Earthset, ou coucher de Terre.



La séquence a été capturée le 6 avril 2026, lors du survol lunaire qui constituait le coeur de la mission Artemis II. Ce vol historique, premier voyage habité autour de la Lune depuis Apollo 17 en 1972, réunissait quatre astronautes : Wiseman lui-même, Victor Glover, Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen. A ce moment précis, l’équipage établissait un nouveau record absolu de distance parcourue par des humains, battant celui d’Apollo 13 qui tenait depuis 1970.

Wiseman raconte qu’il n’a pas pu résister à sortir son téléphone en voyant la Terre s’apprêter à se coucher derrière le limbe lunaire. Il décrit la scène comme “regarder un coucher de soleil depuis le siège le plus étrange du cosmos”. Pendant ce temps, Christina Koch utilisait un Nikon équipé d’un objectif de 400 mm pour shooter des rafales de photos haute résolution, tandis que Victor Glover et Jeremy Hansen observaient depuis la fenêtre adjacente de la capsule.



Ce qui frappe dans la vidéo, c’est précisément son absence d’artifice. Wiseman précise lui-même que les images sont non recadrées, filmées à 8x de zoom optique, un grossissement qu’il compare à la vision naturelle de l’oeil humain. Aucun montage, aucun filtre. L’iPhone 17 Pro Max a simplement fait ce pour quoi il est conçu : capturer sans compromis un moment qui ne se reproduira pas.



La mission Artemis II s’est conclue par un amerrissage dans le Pacifique le 10 avril 2026. Mais c’est cette vidéo de quelques dizaines de secondes, tournée à 400 000 kilomètres de chez nous avec un smartphone glissé dans une combinaison spatiale, qui risque bien de rester l’image la plus forte de toute la mission.