Artemis II : les astronautes emportent leurs iPhone 17 Pro vers la Lune

Des smartphones jusque dans l’espace : pour la première fois, des astronautes emportent des iPhone personnels à bord d’une mission lunaire. Une petite révolution qui accompagne le grand retour de l’exploration habitée autour de la Lune.

Des iPhone 17 Pro à bord d’Artemis II

La mission Artemis II a décollé ce 2 avril 2026 depuis le Kennedy Space Center en Floride, envoyant quatre astronautes en orbite lunaire pour la première fois depuis 1972. Parmi les équipements embarqués à bord de la capsule Orion, un invité inattendu : des iPhone 17 Pro, glissés dans les combinaisons orange des astronautes.



Ce n’est pas un partenariat officiel avec Apple. En février 2026, la NASA a tout simplement levé une restriction longtemps en vigueur en autorisant les astronautes à emporter leurs smartphones personnels. Artemis II est ainsi la première mission habitée en espace lointain à refléter ce changement. Les appareils sont rangés dans les poches de stockage des combinaisons de survie Orion, un choix pratique qui n’implique aucune connexion aux systèmes de bord.

Les iPhone sont utilisés pour capturer photos et vidéos depuis la capsule. Le commandant Reid Wiseman a d’ailleurs évoqué en direct avec le contrôle mission à Houston quelques ajustements nécessaires sur les réglages de gain des appareils, la luminosité de la Terre depuis l’espace rendant la prise de vue particulièrement délicate. Les données transitent par le réseau Wi-Fi interne d’Orion, lui-même relayé vers les stations terrestres de la NASA, sans aucune transmission directe depuis les téléphones.



La mission de dix jours prévoit un survol du côté caché de la Lune le sixième jour, avec un amerrissage attendu le 10 avril. Elle servira avant tout à valider les systèmes de vie et de navigation d’Orion en vue des futures missions habitées sur la surface lunaire.



Voir des iPhone 17 Pro en apesanteur dans la capsule Orion a quelque chose de vertigineux : le même appareil photo que vous avez dans la poche pourrait bientôt ramener les premières images humaines de la Lune depuis un demi-siècle.