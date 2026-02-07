La NASA autorise enfin les astronautes à utiliser un iPhone lors des missions spatiales

Le 5 février 2026, l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a annoncé via son compte officiel X (@NASAAdmin) que les astronautes de la société seront bientôt autorisés à emporter les derniers smartphones à bord des missions spatiales. Cette mesure entrera en vigueur dès les missions SpaceX Crew-12 (vers la Station spatiale internationale) et Artemis II (survol lunaire). Comprenez par-là que les iPhone feront enfin partie du voyage.

La NASA ouvre la porte aux iPhone

Voici le message officiel de Jared Isaacman :



NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026

Les astronautes de la NASA voleront bientôt avec les derniers smartphones, à commencer par Crew-12 et Artemis II. Nous donnons à nos équipages les outils nécessaires pour immortaliser des moments spéciaux pour leurs familles et partager des images et des vidéos inspirantes avec le monde entier. Tout aussi important, nous avons remis en question des processus établis de longue date et qualifié du matériel moderne pour les vols spatiaux dans des délais très courts. Cette urgence opérationnelle sera très utile à la NASA dans la poursuite de ses activités scientifiques et de recherche de grande valeur en orbite et à la surface de la Lune. C'est un petit pas dans la bonne direction.

Jusqu'à présent, les astronautes de la NASA n'étaient généralement pas autorisés à emporter leurs téléphones personnels à bord des vaisseaux spatiaux en raison des exigences strictes de certification pour tout équipement exposé à l'environnement spatial hostile (radiations, vide, microgravité, interférences électromagnétiques, etc.). Les équipages utilisaient plutôt du matériel approuvé, comme des appareils photo reflex numériques Nikon datant d'environ 2016 ou des caméras d'action GoPro.

Cette évolution de la politique représente un changement majeur, permettant une documentation plus spontanée et de meilleure qualité. Un porte-parole d'Apple a confirmé dans des déclarations à plusieurs médias (dont MacRumors, CNET et Ars Technica) que cette autorisation marque la première fois que l'iPhone est pleinement qualifié pour un usage prolongé en orbite et au-delà. Bien que l'annonce de la NASA parle de « derniers smartphones » sans préciser de marque ou de modèle, la réponse d'Apple souligne clairement l'implication de l'iPhone. Encore une victoire pour Tim Cook.



Ce changement s'inscrit dans la volonté de Jared Isaacman de simplifier les processus et d'intégrer du matériel commercial moderne - peut-être influencée par les expériences réussies lors de missions spatiales privées (comme celles d'Inspiration4 ou Polaris Dawn), ainsi que la concurrence féroce, SpaceX en tête. La mission Crew-12 est une rotation classique vers l'ISS à bord du Crew Dragon de SpaceX, tandis qu'Artemis II enverra des astronautes plus loin que tout humain depuis l'époque Apollo, en effectuant un survol de la Lune sans alunissage (prévu pour mars 2026 après plusieurs reports).



Cette mesure devrait permettre de partager davantage de contenus personnels et familiaux, ainsi que des images et vidéos en haute résolution plus faciles à diffuser, renforçant l'engagement du public avec les missions de la NASA. Les modèles précis d'iPhone qualifiés n'ont pas été confirmés publiquement pour le moment, mais gageons qu'il s'agisse des iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air et autres.

