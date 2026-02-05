L'autonomie de l'iPhone 17 Pro Max écrase la concurrence

L’iPhone 17 Pro Max s’impose comme le flagship ultime d’Apple, offrant des performances exceptionnelles, un système photo de pointe et surtout une autonomie record inégalée. Dans des tests approfondis réalisés par CNET sur 35 smartphones, l’iPhone 17 Pro Max a obtenu la première place en termes d’autonomie globale.

Une optimisation logicielle qui fait la différence

Malgré une capacité de batterie relativement modeste de 5 088 mAh (loin d’être la plus grande du marché), le plus cher des iPhone actuels surpasse des concurrents dotés de batteries bien plus imposantes. Ce résultat s’explique par l’efficacité énergétique remarquable de la puce A19 Pro, l’intégration ultra-optimisée entre le matériel et le logiciel iOS 26, ainsi que par un système de refroidissement innovant à chambre à vapeur qui maintient des performances élevées sans surchauffe.

Les benchmarks de CNET confirment cette domination :

Dans le test de streaming vidéo de 3 heures (Wi-Fi, luminosité maximale à partir de 100 %), l’iPhone 17 Pro Max arrive en tête avec seulement 9 % de décharge (meilleur résultat égalé par certains modèles pliables, mais impressionnant sur un écran 6,9 pouces).

Dans le test d’endurance mixte de 45 minutes (jeux, streaming vidéo, réseaux sociaux et appel vidéo), il perd à peine 1 % et domine largement, suivi de près par d’autres modèles Apple (dont l’iPhone 16E à partir de 599 $).

Même le modèle de base iPhone 17 (notre préféré pour son rapport qualité / prix), avec seulement 3 692 mAh, se classe à égalité deuxième place, surpassant des rivaux comme le OnePlus 15 (7 300 mAh) grâce à l’optimisation d’Apple.



En moyenne sur l’ensemble des modèles testés, Apple arrive en tête des marques avec un score de 91,7 %, devant OnePlus, Motorola, Samsung, Google et les autres. Cette suprématie en autonomie répond parfaitement aux attentes des consommateurs : selon un sondage CNET/YouGov de septembre 2025, la « plus longue autonomie » est la principale raison d’achat d’un nouveau smartphone (juste après le prix).

Une fiche technique de folie

Pour mémoire, voici les principales caractéristiques de l’iPhone 17 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces (résolution 2868 × 1320 à 460 ppi), Always-On, ProMotion jusqu’à 120 Hz, protection Ceramic Shield 2.

: Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces (résolution 2868 × 1320 à 460 ppi), Always-On, ProMotion jusqu’à 120 Hz, protection Ceramic Shield 2. Puce : A19 Pro (CPU 6 cœurs : 2 performance + 4 efficacité, GPU 6 cœurs avec accélération ray tracing, Neural Engine 16 cœurs), refroidissement par chambre à vapeur pour des performances soutenues optimales.

: A19 Pro (CPU 6 cœurs : 2 performance + 4 efficacité, GPU 6 cœurs avec accélération ray tracing, Neural Engine 16 cœurs), refroidissement par chambre à vapeur pour des performances soutenues optimales. Mémoire & Stockage : 12 Go de RAM ; options de 256 Go à 2 To.

: 12 Go de RAM ; options de 256 Go à 2 To. Appareil photo : Système triple 48 MP Pro Fusion (principal avec stabilisation par déplacement de capteur, Ultra Grand-Angle, Téléobjectif) ; caméra avant 18 MP Center Stage avec autofocus et excellentes performances en faible luminosité/vidéo ; zoom optique de qualité 8x (téléobjectif 200 mm équivalent), photos jusqu’à 48 MP, vidéo avancée (ProRes RAW), Spatial Audio, etc.

: Système triple 48 MP Pro Fusion (principal avec stabilisation par déplacement de capteur, Ultra Grand-Angle, Téléobjectif) ; caméra avant 18 MP Center Stage avec autofocus et excellentes performances en faible luminosité/vidéo ; zoom optique de qualité 8x (téléobjectif 200 mm équivalent), photos jusqu’à 48 MP, vidéo avancée (ProRes RAW), Spatial Audio, etc. Batterie : Meilleure autonomie jamais vue sur iPhone (jusqu’à 39 heures de lecture vidéo, excellente endurance réelle) ; charge filaire/ sans fil efficace (MagSafe, Qi2).

: Meilleure autonomie jamais vue sur iPhone (jusqu’à 39 heures de lecture vidéo, excellente endurance réelle) ; charge filaire/ sans fil efficace (MagSafe, Qi2). Design : Châssis unibody en aluminium forgé à chaud pour plus de solidité et d’espace interne ; finitions comme Argent, Cosmic Orange et Deep Blue ; résistance IP68 à l’eau et à la poussière.

: Châssis unibody en aluminium forgé à chaud pour plus de solidité et d’espace interne ; finitions comme Argent, Cosmic Orange et Deep Blue ; résistance IP68 à l’eau et à la poussière. Autres points forts : Optimisé pour Apple Intelligence ; iOS 26 (avec mises à jour continues) ; quatre micros de qualité studio avec réduction du bruit du vent ; connectivité améliorée ; outils pro (ProRes RAW, etc.).

En résumé, l’iPhone 17 Pro Max excelle là où ça compte le plus : une autonomie qui dépasse largement une journée entière (même en usage intensif), sans sacrifier la puissance, la qualité photo ou le design premium. Le meilleur choix à date, en attendant l'iPhone 18 Pro Max.

