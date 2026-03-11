Apple aurait abandonné l'idée d'un iPhone Flip à clapet

L'iPhone Flip aurait été enterré par Apple, car ce design ne créait pas de nouveaux usages vraiment convaincants, selon le leaker chinois Instant Digital sur Weibo. Contrairement à l'iPhone Fold à venir, la firme américaine l'a considéré comme un design « inutile », son principal atout étant seulement sa taille réduite une fois plié.

Plusieurs problèmes de conception

La charnière au milieu posait des problèmes d'espace interne, limitant la capacité de la batterie et réduisant la place disponible pour les composants photo. Apple aurait dû faire des concessions importantes sur le système de caméra arrière, comme sur l'iPhone Air par exemple. Selon Instant Digital, si Apple voulait un iPhone plus compact, il préférerait lancer un modèle classique (non pliable) de plus petite taille.

Les rumeurs sur un iPhone pliable en deux comme un clapet ont connu deux vagues distinctes : la première il y a plusieurs années, avant que l'attention se porte sur le grand modèle pliable type livre prévu pour 2026 ; la seconde en février 2026, quand de nouvelles informations indiquaient qu'Apple réévaluait ce format de poche.



Samsung propose depuis longtemps les deux styles avec les Galaxy Fold (livre) et Galaxy Flip (clapet), mais les iPhone compacts n'ont pas bien marché chez Apple. Les iPhone 12 mini (5,4 pouces) et 13 mini ont été arrêtés après seulement deux générations en raison de ventes décevantes, tout comme l'iPhone 16 Plus, diamétralement opposé mais sans public.

Compte tenu des difficultés d'Apple à écouler des iPhone plus petits comme les modèles mini, il n'est pas surprenant que le projet d'iPhone pliable clapet ait été mis de côté pour le moment. Dommage pour les fans de téléphones compacts. Reste que l'iPhone Fold devrait faire 5,4 pouces fermé, ce qui pourrait être une opportunité, malheureusement avec une épaisseur plus importante et surtout un prix au-delà des 2 000 euros.