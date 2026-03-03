N'achetez pas l'iPhone 17e, prenez l'iPhone 16

Apple vient de dévoiler son tout nouvel iPhone 17e, censé incarner l'entrée de gamme de la marque pour cette année. Si l'appareil a de quoi séduire sur le papier, la réalité du marché rend son positionnement très délicat. En observant les tarifs actuels des modèles strictement neufs, une évidence s'impose pour ceux qui refusent catégoriquement le marché de l'occasion ou du reconditionné. L'iPhone 16 standard représente une bien meilleure affaire à l'heure actuelle.

Un écart de prix trop faible pour hésiter

Il suffit d'analyser les étiquettes pour cerner le problème. L'iPhone 17e arrive sur le marché avec un tarif de 719 euros. De son côté, l'iPhone 16 se trouve aujourd'hui très facilement neuf aux alentours de 799 euros chez des marchands comme Amazon. Les promotions régulières réduisent même souvent cette petite différence.

Pour une poignée d'euros supplémentaires, la balance penche irrémédiablement vers le modèle de la gamme supérieure. Nous touchons ici aux limites de la stratégie d'Apple, qui sature son catalogue avec des lancements annuels très rapprochés. L'an passé, nous faisions exactement le même constat concernant la maigre différence tarifaire entre l'iPhone 15 et le 16e. La firme de Cupertino peine décidément à creuser un véritable écart entre son milieu et son haut de gamme. Les modèles SE, eux, apportaient un vrai gap tarifaire même si les caractéristiques techniques étaient d'un autre temps.

Fiche technique : l'iPhone 16 domine les débats

Sur le plan matériel, l'iPhone 16 surpasse le petit nouveau dans tous les domaines cruciaux. Vous bénéficiez d'un module photo bien plus polyvalent grâce à son double capteur intégrant l'ultra grand-angle, là où le 17e se contente d'un objectif unique. La capture de clichés ou de vidéos s'avère nettement plus flexible pour un usage quotidien.

L'expérience globale profite aussi des ajouts matériels propres à la série 16. Ecran OLED plus lumineux, différents coloris, Dynamic Island... Payer le prix fort pour un iPhone 17e amputé de ces fonctions perd tout son sens quand le modèle complet vous tend les bras pour quelques dizaines d'euros de plus.

L'iPhone 16e devient l'alternative incontournable

Cette nouvelle sortie bouleverse le reste du catalogue et fait émerger un vainqueur inattendu. L'arrivée du 17e pousse mécaniquement le prix de l'iPhone 16e vers le bas. Ce dernier pourrait se négocier autour de 500 euros en neuf. À ce tarif, il devient le choix parfait pour les budgets restreints qui veulent entrer dans l'écosystème Apple sans se vider les poches.

L'iPhone 17e finira par devenir pertinent d'ici quelques mois, lorsque les revendeurs commenceront à baisser son prix de lancement. Mais pour le moment, si vous prévoyez de changer de téléphone, le choix le plus rationnel consiste à investir un peu plus pour le confort du 16, ou à réaliser de belles économies en optant pour le 16e.



Et dernière chose — parce qu'on vous voit arriver en commentaires — il n'est pas question de reconditionné ou d'occasion ici. Si ces options peuvent être intéressantes, certaines personnes ne veulent acheter que du neuf et il s'agit surtout de pointer du doigt les incohérences de gamme dans les prix officiels pratiqués.

