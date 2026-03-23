L'iPhone Air est un plus gros succès que l'iPhone 16 Plus

Les débats ont été nombreux à la sortie de l’iPhone Air. Quelques mois plus tard, on commence à constater qu’il réussit plutôt bien son pari en se vendant davantage que l’iPhone 16 Plus qu’il remplace.

iPhone Air : un plus gros succès que l'iPhone 16 Plus

Les données Ookla publiées pour le quatrième trimestre 2025 offrent un premier bilan mondial de l’adoption de l’iPhone Air, et le verdict est sans équivoque : l’ultra-finesse séduit bien plus que l'iPhone Plus, surtout en Asie.



Parmi les 23 marchés analysés, la Corée du Sud arrive en tête avec 11,2 % des échantillons iPhone 17 attribués à l’Air, devant le Japon (8,9 %), la Suède (8,6 %) et Singapour (8,4 %). Ces chiffres reflètent une sensibilité particulière au design industriel dans des marchés où la compacité et l’élégance formelle ont historiquement pesé lourd dans les décisions d’achat. Ookla note d’ailleurs que le Japon avait déjà manifesté une préférence pour les facteurs de forme plus petits lors du lancement de l’iPhone 16e, confirmant une tendance cohérente.



La France, elle, s’établit à 6,1 %, au même niveau que l’Allemagne, dans la moitié basse du classement. Les marchés anglophones comme le Royaume-Uni (6,5 %), les États-Unis (6,8 %) ou l’Australie (6,2 %) affichent des performances similaires, pénalisés selon Ookla par des cycles de renouvellement contractuels qui favorisent les modèles les plus populaires et freinent naturellement l’émergence d’une nouvelle variante. L’Inde (4,5 %), l’Indonésie (5 %) et le Brésil (5,6 %) ferment la marche, des marchés où la sensibilité au prix reste le premier critère.

Air 6,8% > Plus 2,9%

Au-delà des performances par pays, c’est la comparaison avec la génération précédente qui révèle l’essentiel. L’iPhone 16 Plus avait terminé l’année 2024 avec une part de seulement 2,9 % dans le mix iPhone 16. L’Air, son successeur repositionné autour du design plutôt que de la taille d’écran, capte désormais 6,8 % sur le marché américain et double ainsi le segment. La substitution n’est pas neutre non plus pour le reste de la gamme : l’iPhone 17 standard progresse de 5,9 % à 7 %, signe qu’une offre clarifiée profite au modèle d’entrée de gamme. Le Pro Max, lui, reste stable à 55,5 %, confirmant que l’Air n’a bien évidemment pas cannibalisé le sommet de la gamme malgré un petit succès personnel.

Apple avait parié que “slim” convertirait davantage d’acheteurs que “large”. Les données Ookla lui donnent globalement raison, avec des nuances géographiques qu’il faudra surveiller dans les prochains trimestres. Il reste désormais à voir si Apple osera lancer une seconde génération, éventuellement équipée d’un double capteur photo, afin de dynamiser encore davantage les ventes.



PS : l'iPhone Air d'Apple est en promotion.