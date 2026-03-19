watchOS 26.4 corrige un gros défaut de l’application Exercice sur Apple Watch

Apple avait profondément redesigné l’application Exercice avec watchOS 26, mais le nouveau design n’avait pas convaincu tout le monde. Apple a visiblement écouté les retours des utilisateurs : watchOS 26.4 corrige enfin le principal défaut de cette refonte.

Amélioration majeure de l’expérience utilisateur

Le reproche le plus fréquent était que démarrer un entraînement était devenu plus lent et demandait davantage d’interactions qu’avant. Après dix ans d’utilisation pour un utilisateur comme moi, ce changement radical rendait l’application moins intuitive, à la manière de l'application Photos dans la bêta d'iOS 26.

Avant la mise à jour, entre watchOS 26 et 26.3, l’application affichait une liste déroulante d’icônes et de libellés de types d’entraînement. Logiquement, les utilisateurs s’attendaient à pouvoir taper directement sur une icône pour commencer. Au lieu de cela, il fallait attendre le chargement complet de la vue, et taper sur l’icône centrale ne déclenchait rien. Il était purement décoratif.



Le design semblait davantage conçu pour éviter les démarrages accidentels que pour la rapidité. Il incitait aussi à observer la nouvelle interface et à utiliser les quatre boutons situés dans les coins (vues d’entraînement, objectifs, médias, Buddy et alertes) avant de lancer l’exercice.Seul le bouton « Play » permettait de démarrer l’entraînement, ce qui créait une certaine confusion (on enregistre un entraînement, on ne le « joue » pas).



Avec watchOS 26.4, Apple corrige cela. Selon les notes de mise à jour :

L’icône du type d’entraînement dans l’application Exerice permet désormais de lancer l’exercice d’un simple tap.

Désormais, taper sur l’icône ou sur le bouton Play fait exactement la même chose : le suivi de l’entraînement démarre immédiatement. Petite limite restante : depuis la vue liste, taper sur l’icône nécessite encore que la page complète se charge. Si vous tapez trop rapidement pendant que la liste est visible, le tap est toujours ignoré. C’est un point qui pourrait encore être amélioré, mais le changement de watchOS 26.4 constitue déjà une excellente avancée par rapport aux versions 26.0 à 26.3.

Disponibilité de la mise à jour sur Apple Watch

watchOS 26.4 est disponible aujourd’hui en version Release Candidate pour les développeurs et testeurs bêta. La version finale devrait arriver la semaine prochaine, entre lundi et mercredi.