Apple Watch Ultra 4 : un nouveau design va enfin arriver !

Apple prépare une mise à jour ambitieuse pour sa montre haut de gamme. Selon un nouveau rapport de Digitimes, l’Apple Watch Ultra 4 (prévue pour l’automne 2026) bénéficiera d’un redesign complet et d’une évolution significative de ses fonctions de capteurs. Deux améliorations majeures qui pourraient booster les ventes de 20 à 30 % par rapport à l’année précédente.

Un redesign complet pour l’Ultra 4

Après trois générations qui ont conservé un design identique, Apple passerait à une refonte totale. Cela inclut des modifications extérieures notables, probablement un boîtier revisité, une meilleure ergonomie et une intégration plus poussée des nouveaux composants. Ce changement d’apparence devrait séduire les utilisateurs qui attendent une vraie nouveauté visuelle sur la gamme Ultra. On espère surtout qu'Apple va enfin proposer deux tailles différentes, car les 49 mm de l'Ultra ne siéent pas à tous les poignées.

Capteurs doublés !

Le deuxième gros point concerne les capteurs d'après nos confrères taïwanais. Apple doublerait le nombre de composants sensoriels (passage de 4 à 8 dans une disposition en anneau visible sous le verre). Cela permettrait :

Des mesures plus directes et précises (moins de dépendance aux algorithmes)

Meilleure fiabilité sur la fréquence cardiaque, le sommeil, l’oxygénation du sang, etc.

Une efficacité énergétique nettement améliorée

TASC (Taiwan-Asia Semiconductor), fournisseur exclusif de capteurs pour Apple, devrait bénéficier de commandes massives dès juillet 2026.

Contexte : Apple mise tout sur la gamme Ultra

Cette année 2026 s’annonce exceptionnelle pour la marque :

L’Apple Watch Ultra 4 s’inscrit dans cette stratégie premium. Elle devrait être dévoilée en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18.



Ce qu’on espère aussi sur l'Ultra 4 :

Autonomie encore supérieure (déjà excellente sur Ultra 3)

Possible Touch ID (rumeurs persistantes)

Nouvelles fonctionnalités IA et santé (suivi glycémie en approche ?)

Écran plus grand ou plus lumineux

Vous possédez déjà une Apple Watch Ultra ? Passerez-vous à l’Ultra 4 pour le redesign et les nouveaux capteurs, ou attendrez-vous encore ?