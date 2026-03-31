iPhone 20 (XX) : un design radicalement incurvé avec des bordures ultra-fines ?

iphone 19 iconLe futur iPhone 20, qui marquera le 20e anniversaire de l’iPhone en 2027, pourrait adopter un design beaucoup plus audacieux que prévu. Selon de nouvelles rumeurs partagées par le compte X @phonefuturist, Apple testerait un écran avec des bordures extrêmement fines et une courbure prononcée sur les côtés.

Un design incurvé et des bordures de seulement 1,1 mm

D’après ces informations, l’iPhone 20 (également appelé « iPhone XX » en interne, qui sauterait l'iPhone 19, comme l'iPhone X en 2017) afficherait des bordures d’à peine 1,1 mm autour de l’écran, contre 1,44 mm sur l’iPhone 17 Pro actuel. Le design montrerait un verre d’écran convexe qui descend en courbe douce pour rejoindre un cadre métallique poli, dans l’esprit de l’iPhone X, mais encore plus fin et moderne.

concept iphone 20 xx 1

Un visuel partagé par le leaker montre un appareil au look très premium avec un écran qui semble « flotter » grâce à cette courbure.

Caméra sous l’écran : Apple hésite encore

Apple viserait toujours un design « tout écran » pour cet iPhone du 20e anniversaire. Cependant, la société rencontrerait toujours des difficultés techniques avec la caméra frontale sous l’écran.

Le leaker affirme qu’Apple a évalué la technologie UPC (Under-Panel Camera) de Samsung, une solution qui place la caméra derrière l’écran avec une structure de pixels perforés, mais que la qualité d’image n’était pas jugée suffisante. Résultat : l’iPhone 20 pourrait finalement arriver avec :

  • Une Dynamic Island encore plus petite que sur l’iPhone 18 Pro, ou
  • Un simple poinçon

Le système de reconnaissance faciale Polar ID de Samsung serait également à l’étude pour remplacer ou compléter Face ID.

À prendre avec des pincettes

Ces informations proviennent d’une source dont la crédibilité n’est pas établie. Cependant, elles circulent largement et vont dans le sens des rumeurs plus sérieuses : Apple continue de viser un iPhone le plus « borderless » possible pour son 20e anniversaire, même si la caméra sous l’écran reste un obstacle majeur. L’iPhone 20 est attendu à l’automne 2027, soit un an après l'iPhone Fold que l'on attend de pied ferme.

6 réactions

JordiForti92 - iPhone premium

@Yoyo399
La blague, c’est une copine Samsung pure et dure 🤣 avec un design à la Apple 😂

C’est vraiment une copie conforme à la Apple désolé 😅

31/03/2026 à 19h38

Yoyo399 - iPhone premium

@JordiForti92

Quel plagiat ?
Ça reprends simplement le style du X 🤷‍♂️🤣

31/03/2026 à 18h13

Chrysa - iPhone

Apple a atteint son plafond de verre , plus d’innovations juste de pâles copies d’autres marques.

31/03/2026 à 17h12

jmarc91 - iPad premium

Avec l écran aussi incurvé ça va pas être facile se mettre une coque et un verre trempé :)

31/03/2026 à 16h10

JordiForti92 - iPhone premium

@JordiForti92

Je me permets de rajouter, peut-être un écran total avec disparition de l’encoche, le souhaits de Steve Jobs, qui permettrait de marquer le coup, mais on verra

31/03/2026 à 15h46

JordiForti92 - iPhone premium

C’est un beau plagiat de Samsung 😅

Je veux bien, j’adore Apple pardessus tout mais c’est un peu l’hôpital qui se moque de la charité …. Autant pourquoi pas, mais je vois pas en quoi le 20e anniversaire serait une évolution majeure de l’iPhone, encore moins sur une copie de la concurrence…. Avec le X, il y eu un grand bouleversement dans le design, mais ici, vraiment pas ouf.

On verra ce que Apple nous réservera 💪🏻🔥

31/03/2026 à 15h44

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