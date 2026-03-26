iPhone XX : Apple espère toujours l'écran sans bordure ni encoche pour les 20 ans

L’iPhone X avait marqué une véritable rupture pour les 10 ans. Il est donc logique que l’iPhone XX, attendu en 2027 pour les 20 ans, suscite de grandes attentes. De son côté, Apple espère encore être à la hauteur de cet anniversaire.

iPhone du 20e anniversaire : Apple y croit encore, malgré les doutes

En 2027, l’iPhone fêtera ses vingt ans. Et Apple entend marquer l’occasion avec un appareil radicalement différent : un smartphone entièrement recouvert de verre, sans encoche, sans Dynamic Island, sans aucune interruption dans l’écran. Un rêve technologique qui se heurte, pour l’instant, à une réalité moins flatteuse.

Le leaker chinois Digital Chat Station a confirmé ce jeudi qu’Apple continue de tester une technologie de caméra sous l’écran, en vue de cet iPhone anniversaire. La firme de Cupertino travaillerait même sur un design à écran incurvé sur les quatre côtés, renforçant l’impression d’un appareil sans bords ni cadres. La vision est ambitieuse. La feuille de route, en revanche, révèle une progression par étapes.

Selon les informations partagées par Digital Chat Station, Apple adopterait d’abord un Dynamic Island réduit pour l’iPhone 18 Pro, avec certains composants Face ID déjà passés sous la dalle. L’iPhone 2027 irait plus loin avec un simple poinçon pour la caméra et un Face ID entièrement sous l’écran. Mais l’écran totalement libre d’obstacles serait réservé à un modèle encore ultérieur, possiblement positionné comme une édition spéciale anniversaire haut de gamme.



Ce calendrier témoigne d’une prudence inhabituelle chez Apple. En janvier dernier, l’analyste Ross Young estimait que la Dynamic Island miniaturisée attendu sur les iPhone 18 Pro risquait de perdurer jusqu’en 2027. Dans la même veine, le leaker Fixed Focus Digital affirmait cette semaine qu’Apple peine encore à satisfaire ses exigences de qualité pour le Face ID sous l’écran, et pourrait se contenter de réduire progressivement la surface de la coupure.



La question centrale reste donc entière : la technologie sera-t-elle au rendez-vous pour 2027 ? Apple a l’habitude d’attendre que ses standards soient pleinement atteints avant de franchir le pas. Si la dalle tout-en-verre n’est pas prête, l’anniversaire pourrait se célébrer autrement. Mais l’intention, elle, est clairement maintenue.