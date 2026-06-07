Des photos d'un iPhone Ultra pliable blanc signées Sonny Dickson

Le leaker Sonny Dickson vient de publier les photos les plus détaillées à ce jour d’un modèle factice de l’iPhone pliable, appelé Fold puis Ultra par les rumeurs. Ces images offrent enfin une vision très claire du design finalisé de l’appareil, dont le lancement est prévu en septembre 2026.

Un design livre ultra-premium

Le futur iPhone pliable adopte un format livre (book-style) très compact, proche d’un passeport une fois fermé. Une fois ouvert, il offre :

Écran externe : 5,5 pouces (avec bords légèrement incurvés), soit la taille d'un iPhone mini

Écran interne : 7,8 pouces OLED, soit la taille d'un iPad mini (ancienne génération)

Le châssis serait en titane ultra-fin (4,5 mm d’épaisseur), ce qui en ferait l’un des téléphones pliables les plus fins du marché (comme le Z Fold 7 de Samsung). Parmi les nouveautés visibles sur les photos, on retrouve :

Boutons de volume placés sur la tranche supérieure

Pas de bouton Action

Capteur Touch ID (au lieu de Face ID)

Double caméra horizontale à l’arrière sur un plateau style iPhone Air

Microphone arrière redessiné avec 7 trous

Seulement disponible en blanc ?

Selon Sonny Dickson et le leaker Instant Digital, Apple n’aurait pas encore confirmé de coloris noir. Le blanc serait pour l’instant le seul modèle validé. Cela rejoindrait la stratégie d’Apple sur les produits révolutionnaires (Apple Watch Ultra, Vision Pro, iPhone X au lancement) qui débutent souvent avec très peu de couleurs.



First look at the iPhone Fold dummy unit. It doesn't look like Apple will offer multiple colors, with white currently appearing to be the only option. What do you think? pic.twitter.com/olMzm6t6Ts — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 7, 2026

Prix et positionnement

Le premier iPhone pliable devrait être annoncé en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max, avec un prix de départ supérieur à 2000 $ (probablement autour de 2100–2300 € en France).



Récapitulatif des caractéristiques attendues :

Format livre ultra-compact (idéal pour les jeux et les vidéos)

Écran externe 5,5" + interne 7,8"

Châssis titane 4,5 mm

Touch ID + double caméra horizontale

Coloris : Blanc (et peut-être un second coloris discret, type gris sidéral)

Ce design très différent des Galaxy Z Fold actuels devrait permettre à Apple de se distinguer sur le marché des pliables.



Le design vous plaît-il ? Le format livre ultra-compact vous séduit-il ou préférez-vous un format plus allongé ? Accepteriez-vous de payer plus de 2000 € pour un iPhone pliable uniquement en blanc ? En tout cas, il tournera sous iOS 27 !