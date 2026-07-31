iPhone 18 Pro et Pro Max : jusqu’à 300 $ de plus, selon l’analyste Jeff Pu

Les prochains iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus en septembre 2026, pourraient coûter entre 250 et 300 dollars de plus que les modèles iPhone 17 Pro actuels. C’est ce qu’affirme Jeff Pu, analyste chez GF Securities, dans une note publiée aujourd’hui. Cette hausse potentielle s’explique par l’envolée des coûts des composants, notamment le silicium en 2 nm et la mémoire (DRAM/NAND).

Pourquoi cette hausse de prix ?

Comme vous le savez, Tim Cook venant de le confirmer, Apple fait face à une pénurie mondiale de composants, amplifiée par l’explosion de la demande liée à l’infrastructure d’intelligence artificielle. Les coûts de la mémoire LPDDR5X et du stockage NAND auraient quasiment triplé par rapport à l’année précédente. S’y ajoute le passage à un processeur A20 Pro gravé en 2 nm, plus onéreux à produire.

Actuellement, l’iPhone 17 Pro démarre à 1 099 $ et l’iPhone 17 Pro Max à 1 199 $. Une augmentation de 250 à 300 $ placerait donc l’iPhone 18 Pro entre 1 349 $ et 1 399 $, et le Pro Max entre 1 449 $ et 1 499 $. Ces estimations rejoignent celles du *Wall Street Journal*, qui évoquait déjà un prix de départ autour de 1 399 $ pour le Pro, en tenant compte aussi des améliorations de l’appareil photo. En euros et en France, cela pourrait faire 1 600 € pour l'iPhone 18 Pro de base...

En juin 2026, Apple a déjà augmenté le prix de ses iPad, Mac, HomePod, Apple TV et Vision Pro. Les iPhone avaient été épargnés. L’analyste estime désormais qu’une hausse sur les modèles Pro pourrait créer une « incertitude sur la demande ». Conséquence : il a abaissé sa recommandation sur l’action Apple (AAPL).

Un changement de ton notable

Ce discours contraste avec les propos de Jeff Pu en mai. À l’époque, il prévoyait qu’Apple pourrait maintenir une tarification « agressive » sur les iPhone 18 Pro, malgré la hausse des coûts de mémoire, afin de préserver sa part de marché face aux concurrents Android, eux aussi touchés par la flambée des prix des composants.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre fiscal, jeudi, Tim Cook (en partance pour le poste de président exécutif) n’a pas évoqué explicitement une éventuelle hausse des prix des iPhone. Il a toutefois souligné que l’entreprise subissait une « crue centennale » sur les prix de la mémoire et s’attendait à des coûts encore plus élevés au trimestre de septembre. De nombreux analystes anticipent malgré tout une augmentation pour les modèles haut de gamme.

D’où viennent ses informations ?

Les notes de recherche de Jeff Pu s’appuient principalement sur :

Des enquêtes et contacts dans la supply chain d’Apple (fournisseurs de composants, assemblateurs, fabricants de puces comme TSMC, mémoire, etc.).

Des discussions avec des acteurs de l’industrie en Asie (notamment Taïwan et Chine).

Son expérience de longue date dans la recherche tech (il a notamment travaillé auparavant chez Haitong International Securities, et précédemment chez GF Securities, Yuanta, etc.).

Lancement prévu en septembre 2026

Apple devrait dévoiler les iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre, en même temps que son premier iPhone Ultra, le premier pliable. Ce dernier est attendu à plus de 2 000 $. Les modèles standards (iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2) arriveraient quant à eux au printemps 2027.

Vous pensez qu'une augmentation peut faire flancher les ventes ?