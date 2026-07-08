Verre incassable : le brevet d'Apple qui pourrait changer la donne pour l'iPhone

Apple explore une nouvelle piste pour rendre les écrans de ses appareils bien plus résistants. Un brevet récemment déposé décrit un procédé inédit de renforcement du verre qui pourrait, à terme, améliorer la protection des futurs iPhone, Apple Watch et autres produits de la marque.

Fini les écrans fissurés ? Apple dévoile un brevet prometteur

Chaque chute de smartphone raconte la même histoire, celle d'une course entre la finesse du verre et sa capacité à encaisser le choc. Apple vient de déposer une demande de brevet auprès de l'USPTO qui tente de sortir de ce dilemme en misant sur une double transformation chimique de la surface plutôt que sur un simple durcissement classique.



Le principe repose sur deux étapes distinctes. La première consiste en un échange d'ions traditionnel, celui qui crée depuis des années la couche de compression protégeant les écrans d'iPhone contre les fissures. La seconde étape, plus inédite, ajoute une implantation ionique ciblée juste sous cette surface. Là où l'échange d'ions classique agit sur toute la pièce de verre de façon homogène, cette implantation permet de renforcer précisément les zones les plus sollicitées, sans alourdir ni épaissir l'ensemble.



Selon les données du brevet, cette combinaison pourrait multiplier par deux à cinq la compression de surface obtenue par rapport à la méthode actuelle. En clair, le verre absorberait davantage d'énergie avant de céder, que ce soit lors d'un choc frontal, d'une torsion ou d'une simple rayure du quotidien.

Ce qui distingue cette demande des brevets verre habituels d'Apple, c'est sa modularité annoncée selon les appareils. Le document évoque des traitements différenciés pour les faces avant, les dos, mais aussi les fenêtres de capteurs et les contours de modules photo, avec une attention particulière aux bords et zones incurvées. Ce sont justement ces endroits, plus fins et plus exposés aux chocs latéraux, qui cèdent en général les premiers lors d'une chute. Une application sur l'Apple Watch, avec ses courbes prononcées, ou sur le Vision Pro, dont les optiques exigent une transparence parfaite tout en restant protégées, semble tout particulièrement visée par cette recherche.



Comme pour tout brevet, la prudence reste de mise. Apple dépose des centaines de demandes chaque année sans qu'elles se traduisent systématiquement en fonctionnalité commercialisée. Ce document confirme toutefois que la marque continue de chercher des solutions pour concilier finesse, esthétique et robustesse, à l'heure où l'iPhone XX de 2027 s'annonce avec un écran bord à bord et possiblement incurvé.