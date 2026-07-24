Apple veut une ristourne de 20 % sur les écrans OLED des iPhone 18 Pro et Pro Max

Apple négocie dur avec ses fournisseurs d’écrans OLED pour réduire significativement les coûts de production de l’iPhone 18 Pro Max. Selon le média coréen The Elec, la firme à la pomme demande à Samsung Display et LG Display de baisser leurs tarifs d’environ 20 % par rapport aux panneaux de l’iPhone 17 Pro Max. Le prix visé tournerait autour de 66,50 $ par panneau, contre environ 83 $ l’année précédente.

Une baisse inhabituelle pour des panneaux plus complexes

Ce qui est surprenant, c’est que cette réduction intervient alors que les nouveaux panneaux OLED utiliseront la dernière technologie M16 de Samsung Display, qui améliore l’efficacité lumineuse, la durée de vie et la qualité des couleurs. Les fournisseurs doivent donc produire des dalles plus performantes… tout en les vendant moins cher.



Cette pression sur les prix s’explique par la hausse des coûts d’autres composants, notamment la mémoire vive (DRAM), fortement demandée par les data centers d’IA. Apple cherche à compenser ces augmentations en négociant ferme sur les écrans et les modules photo.

Répartition des commandes entre Samsung et LG

Selon le cabinet UBI Research, pour la gamme iPhone 18 :

Samsung Display fournirait 46 millions de panneaux (dont 26 millions pour l’iPhone 18 Pro Max)

LG Display fournirait 41 millions de panneaux (dont 21 millions pour l’iPhone 18 Pro Max)

Notre avis

Apple continue sa stratégie habituelle de négociation agressive avec ses fournisseurs pour protéger ses marges. La baisse demandée est assez importante, surtout avec des dalles plus avancées. Cela montre à quel point la firme veut contenir la hausse des prix sur les iPhone 18 Pro malgré l’augmentation des coûts de mémoire. Les consommateurs pourraient donc avoir des iPhone 18 Pro à partir de 1 300 ou 1 400 €, soit une hausse minime voire nulle. Certains tablaient pourtant sur un iPhone 18 Pro à 1 600 €...



Reste à voir si Samsung et LG accepteront ces tarifs serrés, ou si des concessions seront nécessaires. Et vous, pensez-vous que les iPhone 18 Pro vont augmenter de prix de manière significative, après l'augmentation importante sur les gammes Mac, iPad, Apple TV et autre HomePod ?