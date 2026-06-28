Apple et Samsung : ennemis en façade, partenaires en coulisses

Apple et Samsung continuent d’entretenir l’une des relations les plus paradoxales de l’industrie technologique. Alors que les deux géants s’affrontent férocement sur le marché des smartphones, Samsung Display vient de lancer la production en série des écrans OLED du futur iPhone pliable. Une collaboration stratégique qui rappelle à quel point les destins des deux groupes restent étroitement liés, malgré leur rivalité historique.

Apple et Samsung : une guerre commerciale, une alliance industrielle

Samsung Display a officiellement démarré la production en série des panneaux OLED destinés au futur iPhone Ultra pliable d'Apple. L'entreprise fournira à la fois l'écran interne et l'écran externe de l'appareil, des composants qui intègrent les derniers matériaux émissifs M16 du fabricant coréen. Ces dalles promettent une luminosité supérieure, une durée de vie allongée et une technologie de réduction des plis parmi les plus avancées du secteur.



Cette annonce illustre une réalité souvent ignorée du grand public : aujourd'hui, Apple est le client numéro un de Samsung Display, loin devant la gamme Galaxy. Les commandes annuelles représentent plusieurs centaines de millions de panneaux, ce qui fait de Cupertino la principale source de revenus et de marges pour la filiale d'affichage du conglomérat coréen. Galaxy reste un débouché important, mais son poids réel dans l'activité de Samsung Display est bien inférieur à ce que l'on imagine généralement.

Cette situation crée un lien financier structurel entre les deux groupes. Quand les ventes d'iPhone progressent, Samsung Display en profite directement. La santé économique de la filiale coréenne dépend donc, en partie, du succès commercial de son concurrent le plus féroce sur le marché des smartphones.



Mais la dépendance est symétrique. Apple, malgré ses efforts pour diversifier ses fournisseurs, ne peut pas se passer de Samsung Display. Le fabricant coréen maîtrise une avance technologique considérable sur les écrans OLED flexibles, et aucun autre partenaire ne serait aujourd'hui capable d'absorber seul des volumes aussi massifs avec un niveau de qualité équivalent. LG Display et BOE progressent, mais restent distancés sur les segments les plus exigeants.



On retrouve ici l'un des paradoxes les plus fascinants de l'industrie technologique mondiale : deux groupes qui se livrent une bataille commerciale intense dans les rayons des opérateurs et des grandes surfaces, tout en entretenant en coulisses une relation de dépendance mutuelle indispensable à leurs deux modèles économiques. L'iPhone pliable, attendu comme l'un des lancements les plus attendus de la décennie, sera peut-être l'exemple le plus visible de cette coexistence singulière.