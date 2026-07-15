Pixel 11 : des couleurs flashy et une puce Tensor G6 gravée en 2 nm

Google prépare activement la sortie de sa série Pixel 11, attendue début août. Deux nouvelles fuites apportent des précisions intéressantes sur le design et surtout sur la puce qui équipera ces smartphones. Selon toute vraisemblance, Google coupera l'herbe sous le pied d'Apple avec une gravure en 2 nm.

Des coloris frais pour le Pixel 11, 11 Pro et le Fold

Des listings Amazon, publiés par erreur, ont révélé les coloris du Pixel 11 standard : Midnight (noir), Fuchsia (rose) et Moss (vert). Ces noms correspondent aux rumeurs précédentes, même si les titres des annonces utilisaient d’autres appellations (Obsidian, Hibiscus, Pistachio).

Pour le Pixel 11 Pro, on aperçoit Dune, Light Fog, Pine et Sterling. Le Pixel 11 Pro Fold serait disponible en Pine et Midnight.

Ces visuels confirment une continuité esthétique avec un accent sur des teintes naturelles et élégantes. Comme toujours avec ce type de fuites, il convient de rester prudent, mais les détails techniques (écran 6,3" en 1080×2424, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage pour le modèle de base à plus de 900 euros) semblent cohérents.

Puce Tensor G6 avec la gravure 2 nm de TSMC ?

C’est sans doute la partie la plus excitante de ces rumeurs. Selon des informations rapportées par ITHome et reprises par Android Authority, TSMC aurait commencé la production de masse de son procédé de gravure 2 nm. Google serait le premier grand constructeur à l’utiliser pour son Tensor G6 dans la série Pixel 11.

Habituellement, Apple est le premier à bénéficier des toutes dernières technologies de TSMC (comme ce fut le cas avec le 3 nm). Cette année, Google pourrait inverser la tendance : le Pixel 11 arriverait avec le Tensor G6 en 2 nm, tandis que l’iPhone 18 Pro (avec la puce A20 Pro) débarquerait un mois plus tard. Sans doute accompagné de l'iPhone Ultra, le premier pliable.

Quels bénéfices attendre ? La gravure en 2 nm promet une amélioration significative à la fois des performances et de l’efficacité énergétique. Cela devrait permettre au Tensor G6 de mieux gérer les tâches d’IA (un point fort des Pixel), tout en réduisant la consommation et la chauffe. Des rumeurs évoquent un CPU plus puissant, même si le GPU pourrait être légèrement en retrait par rapport à la concurrence haut de gamme.

Autre point notable : des indices dans les certifications FCC suggèrent que Google pourrait opter pour un modem MediaTek plutôt que Samsung pour ce Tensor G6, ce qui pourrait améliorer la connectivité 5G/6G et la stabilité du signal.

Ce saut technologique positionnerait le Pixel 11 comme l’un des smartphones les plus avancés en termes de processus de fabrication dès son lancement, renforçant la stratégie de Google autour de l’intelligence artificielle et des performances pures. Mais le nombre de Pixel vendus dans le monde est ridicule comparé à celui de l'iPhone.

Lancement imminent

Google a déjà envoyé les invitations pour l’événement Made by Google du 12 août à New York. La série Pixel 11 y sera très probablement dévoilée, aux côtés de la Pixel Watch 5. Samsung devrait d'ailleurs présenté son Galaxy Z Fold 8 un peu avant, fin juillet.

Ces fuites renforcent l’idée d’une année importante pour Google, avec un focus sur le design (couleurs rafraîchissantes) et la performance (puce plus avancée). Reste à voir si ces promesses feront de l'ombre à Apple.

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