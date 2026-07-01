Samsung tease le Galaxy Z Fold 8 : « New Shape, New Joy »

Samsung a lancé sa campagne de teasing pour le Galaxy Z Fold 8. L’entreprise a publié plusieurs visuels sur Instagram accompagnés du slogan « New Shape, New Joy » (« Nouvelle forme, nouvelle joie »), confirmant les rumeurs d’un redesign majeur.

Un design plus large et plus carré

Les teasers montrent clairement que le Galaxy Z Fold 8 adopte une forme beaucoup plus large et trapue que le Fold 7. Samsung a même supprimé presque tout le contenu de son compte Instagram pour ne laisser que ces quelques posts, créant un effet de mystère autour du lancement.



Ce nouveau format devrait offrir une meilleure expérience en mode tablette une fois déplié, tout en restant compact une fois plié. Les visuels mettent également en avant de nouvelles couleurs (violet, rose, doré) qui devraient être disponibles au lancement. Si vous nous suivez, vous savez que ce changement n'est pas anodin, Apple préparant un iPhone Ultra pliable, son premier, avec un ratio tel que celui-ci, pour une expérience proche de l'iPad mini une fois ouvert.



Si les trois premiers teasers ne mentionnent pas explicitement le Galaxy Z Fold 8, Samsung évoque une « nouvelle forme élégante » qui « va à l'essentiel » et offre une « prise en main parfaite ». Deux autres teasers annoncent « une toute nouvelle dimension » et « une belle surprise ».

Un lancement imminent

Samsung devrait présenter officiellement le Galaxy Z Fold 8 (et probablement le Flip 8) lors d’un événement Unpacked prévu autour du 22 juillet. Les fuites récentes suggèrent également l’existence d’une version « Ultra » qui conserverait un design plus traditionnel.



Samsung semble vouloir marquer un vrai tournant avec ce Galaxy Z Fold 8 en modifiant profondément son format. Le slogan « New Shape, New Joy » laisse penser que l’entreprise mise sur une meilleure ergonomie et une expérience utilisateur plus agréable. On attend maintenant les détails officiels sur les caractéristiques techniques (écran, batterie, photo…), probablement la semaine prochaine. Ce sera l'occasion d'avoir un aperçu de l'iPhone Ultra, Samsung fournissant notamment l'écran pliable à Apple.