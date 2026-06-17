Android 17 : passer d’iOS à Android n’a jamais été aussi simple

Aussi surprenant que cela puisse paraître (humour), certains utilisateurs choisissent de quitter l'écosystème iOS pour passer à Android. Et il faut dire qu'avec Android 17, l'expérience est désormais suffisamment mature et complète pour permettre une transition en douceur, tout en conservant la plupart de ses habitudes, applications et usages du quotidien.

Android 17 facilite le passage depuis un iPhone

Quitter l'iPhone pour passer sous Android a longtemps été synonyme de compromis douloureux. Contacts, photos, applications : si les éléments de base migraient correctement, le reste se perdait dans le vide. Android 17, déployé depuis hier sur les appareils Pixel, change radicalement la donne avec une mise à niveau majeure de son outil de transfert.



Google annonce que son processus de migration, connu sous le nom d'Android Switch, permet désormais de rapatrier un volume de données considérablement élargi depuis un iPhone. La liste des nouveautés est longue : l'historique complet des conversations iMessage transite vers le nouvel appareil, avec les médias et les autocollants associés. L'écran d'accueil se reconstitue à l'identique, fond d'écran et disposition des applications compris. Les mots de passe, les clés d'accès, les identifiants de réseaux Wi-Fi, les alarmes et même les paramètres d'accessibilité font partie du lot. L'historique des appels, les pièces jointes de calendrier, les notes Apple avec leurs étiquettes, et les fichiers et dossiers personnels sont également concernés. Le transfert de la carte eSIM est pris en charge, sous réserve de compatibilité avec l'opérateur.

Sur le plan technique, la migration s'effectue en Wi-Fi et s'appuie sur les outils natifs d'iOS et d'Android, grâce à un partenariat annoncé entre Apple et Google fin 2025. Cette coopération inédite entre les deux géants est ce qui rend possible le transfert de données aussi sensibles que l'historique iMessage, habituellement enfermé dans l'écosystème Apple.



Ce déploiement, initialement limité à un faible pourcentage d'appareils Pixel, s'étendra progressivement aux autres fabricants Android dans les mois à venir.



Du point de vue d'Apple, cette évolution mérite attention. L'un des arguments implicites qui retient les utilisateurs dans l'écosystème iOS est justement la friction associée au départ : des années de messages, d'habitudes d'écran, de configurations accumulées, difficiles à recréer ailleurs. Android 17 supprime une partie de ce verrou psychologique, rendant l'alternative Android plus accessible que jamais.



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