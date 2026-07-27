Batterie au silicium-carbone des Galaxy Z Fold 8 : autonomie en hausse, durée de vie en baisse

Samsung a enfin adopté la technologie des batteries au silicium-carbone sur ses nouveaux pliables Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8. Une bonne nouvelle sur le papier pour les clients en usage quotidien, mais cette évolution a un coût : une durée de vie réduite.

Une longévité en net recul

Selon les documents réglementaires européens (EPREL), ces nouvelles batteries sont certifiées pour environ 1 200 cycles de charge avant d’atteindre 80 % de leur capacité initiale. C’est une baisse importante par rapport aux modèles précédents (Galaxy Z Fold 7 et autres flagships), qui étaient certifiés pour environ 2 000 cycles.

Ce chiffre de 1 200 cycles n’est pas inhabituel chez Samsung sur les modèles d’entrée ou de milieu de gamme, mais il est relativement faible pour des appareils haut de gamme.



Malgré cette baisse de longévité, la nouvelle chimie utilisée par Samsung offre tout de même une meilleure autonomie globale par rapport à la génération précédente, avec une note énergétique « A » supérieure sur les étiquettes EPREL.

Le silicium-carbone, responsable principal

Dans une batterie lithium-ion classique, l’anode (électrode négative) est généralement faite de graphite. Le silicium-carbone remplace (ou complète) ce graphite par du silicium, un matériau qui a une capacité bien supérieure à stocker les ions lithium.

Avantages principaux :

Le silicium peut stocker jusqu’à 10 fois plus d’ions lithium que le graphite → cela permet d’augmenter significativement la capacité de la batterie sans augmenter son volume.

Meilleure densité énergétique → batteries plus petites ou plus autonomes pour le même encombrement.

Le silicium présente cependant un gros inconvénient : il gonfle énormément (jusqu’à 300-400 %) lorsqu’il absorbe les ions lithium pendant la charge. Ce gonflement provoque des fissures, une perte de contact et une dégradation rapide de l’anode.

Pour contourner ce problème, les fabricants mélangent du silicium à du carbone (sous forme de nanoparticules ou de structures composites). Le carbone agit comme un « amortisseur » qui absorbe une partie de l’expansion et maintient la structure de l’anode plus stable.

Toujours mieux que la concurrence ?

Samsung reste néanmoins devant les Pixel de Google et iPhone d’Apple sur ce critère : ces derniers ne promettent généralement que 1 000 cycles avant d’atteindre 80 % de capacité. Apple est par exemple resté sur la technologie lithium ion, mais pourrait basculer avec l’iPhone Ultra en septembre.

Samsung a insisté sur le fait que la sécurité et la longévité ont été des priorités lors de la conception de ces batteries. Néanmoins, la physique de cette nouvelle technologie impose ses limites.

Capacité des batteries

Concrètement, voici les capacités de batteries du Fold 8 comparé à son prédécesseur :

Galaxy Z Fold 7 : environ 4 400 mAh (batterie lithium-ion classique)

Galaxy Z Fold 8 : environ 4 700 à 4 900 mAh grâce à la nouvelle technologie silicium-carbone

Autonomie réelle estimée

Selon les premiers retours et les déclarations de Samsung, voici les chiffres à retenir sur l’autonomie du Fold8 :

Usage mixte quotidien (réseaux sociaux, streaming, navigation, quelques appels) : Fold 7 : environ 8 à 10 heures d’écran allumé Fold 8 : environ 9 à 12 heures d’écran allumé (gain notable grâce à la plus grande capacité)

Usage intensif (vidéo 4K, jeux, multitâche) : Fold 7 : souvent entre 6 et 8 heures Fold 8 : entre 7 et 10 heures

Usage léger (messagerie, lecture, navigation légère) : Les deux modèles peuvent tenir plus d’une journée, mais le Fold 8 offre une marge de sécurité plus confortable



Les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 sont déjà disponibles en précommande.

Que pensez-vous de ce compromis ? Préférez-vous une meilleure autonomie quotidienne ou une durée de vie plus longue de la batterie ?