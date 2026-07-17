L’Union européenne ordonne à Google d’ouvrir Android aux autres IA que Gemini

La Commission européenne a officiellement demandé à Google d’accorder aux services d’IA tiers le même niveau d’accès aux fonctionnalités d’Android que celui dont bénéficie Gemini. Une exigence qui ne date pas d’hier et que connaît également très bien Apple qui a ouvert iOS depuis deux ans sur plusieurs points : magasins alternatifs, paiements tiers, moteur de rendu web, émulateurs, puce NFC, etc.

Le DMA en action

Cette décision s’inscrit dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), qui vise à garantir une concurrence équitable en forçant les grandes plateformes à ouvrir leurs systèmes. Google vient par exemple d’ouvrir son Play Store aux magasins d’applications alternatifs.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le nouveau Siri AI ne sera pas disponible au lancement d’iOS 27 en Europe. Apple avait tenté de trouver un accord avec les régulateurs, mais n’a pas obtenu satisfaction.

De son côté, Google a adopté une approche différente : il a lancé l’intégration de Gemini sur Android partout, tout en se donnant le temps de se mettre en conformité avec le DMA.

Ce que Google doit faire

La Commission donne à Google un délai d’un an (jusqu’au 1er août 2027, hors éventuels recours) pour mettre en œuvre les changements suivants :

Permettre aux IA tierces d’être activées par commande vocale (« Hey Google ») ou via les boutons physiques

Autoriser les IA à réaliser des actions dans et entre les applications, y compris des tâches de fond longues

Donner accès au contexte des applications et aux capteurs de l’appareil pour des services proactifs

Fournir des ressources matérielles et logicielles suffisantes, notamment l’accès aux modèles d’IA on-device de Google

Comparaison avec Apple

La Commission fait des demandes similaires à celles qu’elle avait adressées à Apple. Ce dernier avait proposé un système « Trusted System Agent » pour permettre aux assistants tiers d’accéder aux mêmes capacités que Siri AI, tout en préservant la sécurité et la vie privée. L’Union européenne n’a pas accepté cette approche, estimant qu’Apple demandait une exemption trop large.

Apple avait alors expliqué que le DMA l’obligerait à donner un accès « presque illimité » aux appareils des utilisateurs, ce qui poserait des risques importants en matière de confidentialité et de sécurité.

La réaction de Google

Google a réagi sur son blog en indiquant que ces exigences risquent de « compromettre les garde-fous essentiels de confidentialité et de sécurité pour des millions d’Européens ». L’entreprise affirme vouloir continuer à défendre une approche équilibrée.

Cette décision illustre une nouvelle fois la pression réglementaire forte exercée par l’Union européenne sur les géants de la tech, qu’il s’agisse d’Apple ou de Google, dans le but d’ouvrir les écosystèmes fermés.

Que pensez-vous de ces exigences du DMA sur l’IA ? Souhaitez-vous plus d’ouverture ou privilégiez-vous la sécurité et la confidentialité ?