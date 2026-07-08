Le Galaxy Z Fold 8 présenté le 22 juillet, le Pixel 11 le 12 août

Samsung a officialisé son prochain Galaxy Unpacked pour le 22 juillet 2026. L’événement, qui se tiendra à Londres, devrait marquer l’arrivée d’un nouveau format de smartphone pliable conçu pour concurrencer directement l’iPhone Ultra d’Apple, le premier pliable de la pomme attendu pour septembre. Google ne restera pas les bras croisés puisqu'il présentera son Pixel 11 le 12 août, histoire de prendre un temps d'avance aussi.

Un nouveau format « passeport » pour le Galaxy Z Fold 8

Le teaser officiel de Samsung montre un ticket dont la partie est arrachée pour le rendre plus court et plus large. Ce détail fait clairement référence à un nouveau Galaxy Z Fold (probablement le Z Fold 8) avec des dimensions « passeport ». Ce nouveau modèle adopterait un format plus compact une fois plié, très proche de celui attendu sur l’iPhone pliable d’Apple (environ 7,8 pouces à l’intérieur et 5,5 pouces à l’extérieur). Et pour cause, c'est Samsung qui fournit les dalles de l'iPhone Ultra (et de tous les modèles haut de gamme chez Apple).



Samsung semble vouloir répondre directement au futur iPhone pliable en proposant un pliable plus pratique au quotidien.

Au programme du Galaxy Unpacked 26

Samsung devrait présenter :

Le nouveau Galaxy Z Fold 8 (désormais au format passeport)

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra (version classique)

Le Galaxy Z Flip 8 (modèle à clapet)

De nouvelles Galaxy Watch, Buds, etc

L’événement débutera à 15h (heure française) le 22 juillet.

Apple vs Samsung : la bataille des pliables

Apple devrait dévoiler son premier iPhone pliable en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro. Le modèle d’Apple serait équipé d’un écran intérieur de 7,8 pouces, d’un écran de couverture de 5,5 pouces, d’un bouton Touch ID et d’une puce A20 Pro. Le tout dans un design alliant titane et aluminium pour une finesse et une robustesse extrêmes.



Samsung, qui domine le marché des smartphones pliables depuis plusieurs années, 2019 exactement, veut clairement garder son avance en proposant un format concurrent avant même le lancement d’Apple.

Google aussi dans la course

De son côté, Google a annoncé un événement Pixel le 12 août 2026, soit environ un mois avant le keynote Apple. La firme de Mountain View pourrait également dévoiler de nouveaux appareils pliables et des améliorations sur ses modèles existants.

On attend ainsi les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold ainsi que la Pixel Watch 5.

Un été chargé pour les pliables

L’été 2026 s’annonce particulièrement animé sur le segment des smartphones pliables. Samsung frappe le premier le 22 juillet, suivi de Google le 12 août, puis d’Apple le 8 septembre.



La concurrence s’intensifie et les clients vont enfin pouvoir comparer concrètement les différentes approches des trois géants sur ce marché encore jeune mais en pleine expansion. Le Galaxy Unpacked du 22 juillet sera l’occasion de découvrir si Samsung parvient à imposer son nouveau format passeport face à l’arrivée de l’iPhone pliable.