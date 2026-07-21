Samsung lance sa Galaxy Card : une carte bancaire pour contrer l’Apple Card

Samsung vient d’annoncer le lancement de sa première carte de crédit aux États-Unis : la Galaxy Card, en partenariat avec Barclays. Une nouvelle offensive directe sur le terrain des services financiers, où Apple s’est imposé avec l’Apple Card.

Une carte Visa classique avec des avantages Samsung

La Galaxy Card fonctionne comme n’importe quelle carte Visa classique, mais elle intègre des avantages spécifiques pour les utilisateurs d’appareils Galaxy :

5 % de cashback sur les achats effectués directement chez Samsung (en magasin ou en ligne aux États-Unis)

3 % sur les achats via Samsung Wallet

2 % sur les services de streaming (Netflix, Disney+, Spotify…)

1 % sur tout le reste

Pas de frais annuels. Les nouveaux utilisateurs peuvent également gagner 200 $ de récompenses après avoir dépensé 2 000 $ dans les 90 premiers jours, ainsi qu’une réduction de 20 % sur l’abonnement Samsung VIP Advantage.

À titre de comparaison, l’Apple Card propose 3 % sur les achats Apple et chez certains partenaires, 2 % avec Apple Pay et 1 % ailleurs. Samsung propose donc un cashback plus élevé sur ses propres produits.

Une intégration complète dans Samsung Wallet

Comme l’Apple Card est profondément intégrée à l’application Wallet d’Apple, la Galaxy Card l’est tout autant à Samsung Wallet. L’application permet de gérer le compte, d’ajouter des passes, des cartes d’identité et des clés numériques.

C’est d’ailleurs la première carte de crédit « native » d’un portefeuille numérique chez Barclays : pas d’application bancaire séparée nécessaire. La carte physique, en métal noir, arrivera par courrier (une sorte de réponse à la carte blanche en titane d’Apple).

Une arrivée bien calculée

La Galaxy Card sera disponible à la demande dès le 22 juillet, jour de l’événement Samsung Unpacked où la marque devrait dévoiler ses nouveaux Galaxy pliables.

Avec cette carte, Samsung renforce son écosystème et propose une alternative crédible à l’Apple Card, surtout pour ceux qui sont déjà investis dans l’univers Galaxy (téléphones, tablettes, montres, etc.).

Malheureusement, toujours aucune annonce de ce genre chez nous.