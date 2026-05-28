Galaxy Z Fold 8 Wide : Samsung dévoile un prototype ultra-fin pour contrer l’iPhone Ultra

Samsung prépare activement sa riposte à l’arrivée très attendue de l’iPhone Ultra, autrefois appelé officieusement iPhone Fold. Un prototype du Galaxy Z Fold 8 Wide vient d’être dévoilé par le leaker Sonny Dickson, qui parle d’une « finesse incroyable ».

Un design plus large et beaucoup plus fin

Selon les premières images du modèle factice (réalisé à partir d’informations de la chaîne d’approvisionnement), le Galaxy Z Fold 8 Wide serait nettement plus fin une fois déplié, au point d’être comparé au Galaxy S25 Edge.

Capture de la vidéo de Sonny Dickson

Autre changement majeur : un format plus large, bien plus proche du futur modèle d'Apple. Contrairement aux Fold actuels qui sont très hauts et étroits une fois fermés, cette version adopterait un ratio plus proche de la tablette une fois ouverte (environ 4:3). Un choix clairement pensé pour améliorer l’expérience multimédia et la productivité, tout en se rapprochant du format attendu sur l’iPhone Ultra.



Samsung prévoit même deux modèles distincts :

Galaxy Z Fold 8 → la version « Wide » (plus large)

Galaxy Z Fold 8 Ultra → le vrai successeur haut de gamme du Fold 7

Une course contre l’iPhone Fold / Ultra

Ce repositionnement n’est pas anodin. Samsung semble très inquiet de l’arrivée de l’iPhone Ultra, attendu en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Les rumeurs évoquent un iPhone pliable avec un format large et une charnière très aboutie (presque sans pli visible). Apple cherche l'expérience avant tout, comme à son habitude avec une sorte d'iPhone mini capable de se transformer en iPad mini en un clin d'oeil.

First look at the Samsung Fold 8 Wide dummy. The thinness is insane. Literally an S25 Edge thin when folded. pic.twitter.com/M6cAzvowZp — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 28, 2026

En avançant sur un format plus large et une finesse record, Samsung tente de prendre l’avantage avant même que Apple ne débarque sur ce marché.



Samsung ne se repose clairement pas sur ses lauriers. Après avoir dominé le marché des pliables pendant des années (depuis 2019), la marque coréenne accélère pour contrer l’entrée très attendue d’Apple. Le Galaxy Z Fold 8 Wide pourrait bien être l’un des pliables les plus intéressants de 2026… en attendant de voir ce que nous réserve vraiment Apple lors du keynote de septembre 2026.