Google Health remplace Fitbit avec un coach IA et un nouveau bracelet connecté

Google accélère dans le secteur de la santé connectée avec trois nouveautés majeures : une application renommée, un coach santé basé sur l’intelligence artificielle et un nouveau bracelet connecté. Tour d’horizon de ces annonces.

Google tue Fitbit et lance trois nouveautés santé d’un coup

Google a profité de ce 7 mai 2026 pour renouveler de fond en comble son écosystème santé, avec trois annonces articulées autour d’une seule ambition : enterrer définitivement la marque Fitbit en tant qu’application et imposer Google Health comme la référence du suivi bien-être sur Android.

Google Health remplace Fitbit

Premier pilier de cette offensive, l’application Google Health prend officiellement la relève de l’app Fitbit dès le 19 mai. La transition est transparente pour les utilisateurs existants : leurs données migrent automatiquement, sans interruption du suivi. L’interface se réorganise en quatre onglets principaux couvrant le tableau de bord quotidien, la condition physique, le sommeil et les métriques de santé globales. La marque Fitbit ne disparaît toutefois pas, Google lui réservant le rôle de label matériel, à l’image de ce que Nest est devenu pour la maison connectée.

Google Gemini devient votre coach IA

Deuxième annonce, et la plus structurante sur le long terme, le Google Health Coach sort de sa phase de prévisualisation. Ce coach personnel propulsé par Gemini analyse en continu les données collectées par les appareils compatibles pour générer des plans d’entraînement adaptatifs, décrypter les cycles de sommeil et répondre aux questions de santé quotidiennes. Lors de la première session, l’utilisateur est invité à un entretien d’accueil dans lequel il précise ses objectifs, ses contraintes horaires, son équipement et ses éventuelles blessures. L’IA s’ajuste ensuite en permanence via une conversation en langage naturel. Le service est accessible via l’abonnement Google Health Premium, à 9,99 euros par mois ou 99 euros à l’année. Les abonnés Google AI Pro et Ultra en bénéficient sans surcoût.

Un nouveau bracelet connecté

Troisième volet enfin, le Google Fitbit Air. Ce bracelet sans écran, présenté comme le tracker le plus compact jamais conçu par Google, cible directement les utilisateurs que les montres connectées rebutent par leur encombrement ou leur complexité. Tout le suivi, de la fréquence cardiaque à la saturation en oxygène en passant par la température cutanée, passe par le smartphone. La batterie promet jusqu’à sept jours d’autonomie. Le Fitbit Air est disponible en précommande à 99,99 euros et sera expédié dès le 26 mai, avec trois mois de Google Health Premium offerts.