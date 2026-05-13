🔥 Android 17 est officiel : Google a présenté les principales nouveautés

Google a levé le voile aujourd’hui sur Android 17, la prochaine grande version de son système d’exploitation. Rebaptisée autour de "Gemini Intelligence", cette mise à jour transforme Android d’un simple OS en une véritable plateforme d’intelligence proactive et agentique, avec une IA profondément intégrée et capable d’agir de manière autonome. Le tout arrive environ un mois avant la présentation d’iOS 27 par Apple.

Android 17 avec Gemini Intelligence

Gemini encore plus autonome

Tout d'abord, l'IA maison. Gemini pourra désormais réaliser des tâches complexes sans intervention constante : réserver un cours, effectuer des achats, etc.

Contexte visuel intelligent

L’IA voit ce qui est affiché à l’écran. Exemple concret : ouvrez une liste de courses dans Notes, maintenez le bouton power → Gemini crée automatiquement le panier d’achat et propose la livraison.

Chrome boosté par Gemini

Résumé automatique de pages web

Comparaison de produits

Navigation automatique (réservation de parking, prise de rendez-vous)

Autofill intelligent

Gemini puise dans Gmail, Photos et vos apps pour remplir automatiquement les formulaires avec vos informations personnelles.

Rambler : dictée vocale nettoyée

L’IA supprime les « euh », « ah », « genre » et reformule vos messages vocaux en texte clair et concis. Support multilingue simultané.

Create My Widget

Décrivez en langage naturel ce que vous voulez : Gemini génère un widget personnalisé (météo, recettes, compte à rebours, cours de bourse…).

Autres améliorations

3D Emoji : adoption de la collection Noto 3D avec une copie complète du style d'Apple (!)



: adoption de la collection Noto 3D avec une copie complète du style d'Apple (!) Pause Point : mode anti-distraction qui impose une pause de 10 secondes (exercice de respiration, timer ou passage à une app alternative) avant d’ouvrir une app addictive. Impossible à contourner facilement.

: mode anti-distraction qui impose une pause de 10 secondes (exercice de respiration, timer ou passage à une app alternative) avant d’ouvrir une app addictive. Impossible à contourner facilement. Anti-vol renforcé : si l’appareil est signalé perdu, une authentification biométrique devient obligatoire pour le déverrouiller, même avec le code PIN connu du voleur.

Android Auto et voitures Google : Gemini au volant

Refonte avec Material 3 Expressive

Widgets personnalisables

Navigation immersive 3D avec Google Maps

Lecture YouTube quand la voiture est garée

Gemini capable de répondre aux SMS, commander à manger, etc.

Accès à Zoom et apps de visioconférence sur les voitures « Google built-in »

Améliorations Instagram et création vidéo

Meilleure qualité photo/vidéo envoyée sur Instagram (partenariat Google/Meta), notamment avec la prise en charge de la stabilisation et de l’Ultra HDR, ainsi que des fonctionnalités exclusives à Android sur l’application Edits (l’app d’édition de vidéos d’Instagram). Sans oublier une version mieux adaptée aux tablettes Android.

Arrivée prochaine de l’application Adobe Premiere , pour le montage vidéo, sur Android.

, pour le montage vidéo, sur Android. Screen Reactions : nouvelle fonctionnalité native pour enregistrer l’écran avec votre réaction caméra (disponible cet été d’abord sur Pixel), un an après Apple et sa double capture vidéo

Calendrier de déploiement d'Android 17

Fin juin 2026 : Gemini dans Chrome

Été 2026 : premières fonctionnalités sur Samsung Galaxy et Google Pixel

: premières fonctionnalités sur Samsung Galaxy et Google Pixel Fin 2026 : extension aux montres, voitures, lunettes et laptops (Googlebook)

Android 17 vs iOS 27 : la bataille de l’IA s’intensifie

Google prend une longueur d’avance en dévoilant ses cartes tôt. Avec Gemini Intelligence, la firme mise sur une IA proactive, contextuelle et multi-appareils pour se différencier d’Apple Intelligence. Qu’est-ce qui vous attire le plus dans Android 17 : le Magic Pointer des Googlebook, Rambler, Pause Point ou les widgets Gemini ? Dites-le-nous en commentaire ! La réponse d'Apple aura lieu le 8 juin avec iOS 27 bêta.

