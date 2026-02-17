Android 17 est arrivé en bêta : voici les nouveautés et petites surprises

Après un léger retard, la première version bêta d'Android 17 est désormais disponible, alors qu'Apple vient de lancer celle d'iOS 26.4. Bien que cette mise à jour ne soit pas la plus chargée en fonctionnalités de l'histoire d'Android, elle apporte des évolutions importantes, notamment pour les grands écrans, les performances et l'interface utilisateur.

Les nouveautés d'Android 17

Parmi les changements les plus significatifs (et attendus) :

Adaptation obligatoire aux grands écrans : Google empêche désormais les développeurs d'exclure leurs applications des exigences de redimensionnement et de rotation sur les écrans larges (tablettes, foldables, etc.). Cela devrait améliorer considérablement l'expérience sur les appareils comme les tablettes et les meilleurs smartphones pliables, même si certains développeurs pourraient en être frustrés.

: Google empêche désormais les développeurs d'exclure leurs applications des exigences de redimensionnement et de rotation sur les écrans larges (tablettes, foldables, etc.). Cela devrait améliorer considérablement l'expérience sur les appareils comme les tablettes et les meilleurs smartphones pliables, même si certains développeurs pourraient en être frustrés. Améliorations des performances : Android intègre un nouveau système de « generational garbage collection » (ramasse-miettes générationnel) qui réduit la charge sur le processeur et optimise l'utilisation de la mémoire. On note aussi des transitions plus fluides entre les objectifs de l'appareil photo grâce à de nouvelles API professionnelles, évitant les gels et saccades lors des changements de lentille.

: Android intègre un nouveau système de « generational garbage collection » (ramasse-miettes générationnel) qui réduit la charge sur le processeur et optimise l'utilisation de la mémoire. On note aussi des transitions plus fluides entre les objectifs de l'appareil photo grâce à de nouvelles API professionnelles, évitant les gels et saccades lors des changements de lentille. Autres optimisations : Le volume est désormais standardisé pour une écoute plus cohérente entre les applications, et le panneau de volume inclut une icône de paramètres en bas pour accéder rapidement aux réglages audio.

Mais la bêta d'Android 17 réserve aussi des surprises appréciables, surtout pour l'interface Pixel :

Barre de recherche personnalisable : La barre de recherche de l'écran d'accueil adopte un design plus fin et transparent. Vous pouvez remplacer le raccourci par défaut (AI Mode) par d'autres options : traduction, météo, dictionnaire, recherche de chansons, etc. Le raccourci choisi s'intègre désormais directement dans la barre (et non à côté), mais attention : seuls le raccourci AI peut être modifié, pas ceux de la recherche vocale ou Google Lens.

: La barre de recherche de l'écran d'accueil adopte un design plus fin et transparent. Vous pouvez remplacer le raccourci par défaut (AI Mode) par d'autres options : traduction, météo, dictionnaire, recherche de chansons, etc. Le raccourci choisi s'intègre désormais directement dans la barre (et non à côté), mais attention : seuls le raccourci AI peut être modifié, pas ceux de la recherche vocale ou Google Lens. Suppression du widget « At a Glance » : Bonne nouvelle pour ceux qui le trouvaient encombrant : il est enfin possible de le retirer complètement de l'écran d'accueil (via les paramètres du widget après un appui long).

D'autres petits ajustements visuels sont présents (comme une icône de luminosité rafraîchie), mais rien de majeur supplémentaire n'a été repéré pour l'instant. D'autres fonctionnalités pourraient encore être cachées dans cette bêta ou arriver dans les versions suivantes.

Comment installer Android 17 bêta ?

Si vous possédez un Google Pixel 6 ou plus récent, c'est simple :

Rendez-vous sur le site du programme Android Beta. Connectez-vous avec votre compte Google. Sélectionnez votre appareil Pixel. Sur votre téléphone, allez dans Paramètres > Système > Mises à jour du logiciel pour télécharger et installer la bêta.

Attention : comme toute version bêta, elle peut contenir des bugs et n'est pas aussi stable qu'une version finale. En tout cas, certains se moquent du manque de nouveautés dans iOS 26, mais Google a fait encore plus fort...