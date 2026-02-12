Voici les nouveautés de Safari 26.3 pour les utilisateurs et les développeurs

Hier soir, Apple a publié Safari 26.3 en même temps que les dernières mises à jour système pour iOS 26.3, iPadOS 26.3, visionOS 26.3 et macOS Tahoe 26.3. Cette mise à jour propose un mélange d’améliorations centrées sur l’utilisateur - particulièrement pour les utilisateurs de Vision Pro - et d’optimisations pour les développeurs, incluant des gains de performance et des corrections de bugs dans WebKit.

Une expérience vidéo en plein écran améliorée sur Vision Pro

Les utilisateurs de Vision Pro sous visionOS 26.3 profitent désormais d’une gestion plus intelligente de la vidéo en plein écran dans Safari. Lorsque la lecture passe en mode plein écran, le navigateur assombrit automatiquement l’environnement autour de l’utilisateur. Apple explique que cette fonctionnalité permet de « recentrer l’attention sur le contenu », renforçant ainsi l’immersion pendant la visualisation.



Autres améliorations liées aux médias :

Meilleur retour visuel pour le bouton plein écran dans les contrôles vidéo intégrés sur visionOS (l’effet de lueur s’étend désormais correctement aux boutons circulaires).

Résolution des problèmes avec le mode Visionneuse vidéo pour les vidéos dans des iframes sur macOS.

Correction des cas où les vidéos en direct ne parvenaient pas à effectuer une recherche correcte après suppression et réajout du contenu sourceBuffer.

Des performances web accélérées grâce au support de Zstandard

Safari 26.3 intègre le support de Zstandard (Zstd), un algorithme de compression open-source en temps réel initialement développé par Meta (aujourd’hui maintenu en open source).



compresse les ressources textuelles du web (HTML, CSS, JavaScript, JSON, SVG…) avant leur envoi, puis les décompresse rapidement sur l’appareil.



Avantages principaux par rapport à Brotli :

Décompression extrêmement rapide, allégeant la charge sur les appareils.

Compression suffisamment rapide pour être effectuée à la volée (pas besoin de pré-compression lors de la construction du site).

Cette fonctionnalité nécessite évidemment Safari 26.3 sur iOS 26.3, iPadOS 26.3, visionOS 26.3 ou macOS Tahoe 26.3 (elle s’appuie sur la pile réseau du système). Elle promet des chargements de pages plus rapides et une réduction de la consommation de données pour les sites compatibles.

Améliorations pour les développeurs

Pour les développeurs web, l’API Navigation gagne une fonctionnalité utile : un AbortSignal est désormais exposé sur l’événement NavigateEvent et se déclenche lorsqu’une navigation est annulée. Cela offre un moyen fiable d’interrompre les tâches en cours (requêtes fetch, calculs, etc.) quand l’utilisateur interrompt la navigation, améliorant la robustesse des applications monopages.

Corrections et améliorations dans WebKit

Safari 26.3 inclut de nombreuses corrections dans différents domaines :



CSS

Résolution des boucles de calcul de style avec les boîtes position-try placées dans un ancêtre display: none. (163691885)

Suppression des sauts de position sur les éléments ancrés lors des transitions entre display: block et display: none pendant les animations. (163862003)

Correction du calcul du bloc conteneur défilable pour les boîtes en position fixe utilisant position-area. (164017310)

Correction du positionnement trop haut du soulignement lorsque text-box-trim est appliqué à la boîte en ligne racine. (165945326)

Résolution des problèmes d’indentation incorrecte dans les mises en page multicolonnes avec widows et text-indent. (165945497)

Affichage correct des curseurs move, all-scroll, ew-resize et ns-resize. (166731882)



DOM

Amélioration de la gestion des horodatages tactiles en passant aux valeurs brutes. (164262652)



Rendu

Correction du rendu incorrect en SDR des images JPEG HDR avec gain maps lorsqu’elles sont positionnées ou transformées. (163517157)



Navigation sécurisée (Safe Browsing)

Correction d’un bug qui marquait l’ensemble d’un site comme non sécurisé lorsqu’une requête sur la Public Suffix List indiquait que le TLD entier était dangereux. (168155375)



Ces changements rendent Safari plus fiable pour le développement web et la navigation au quotidien. Rappelons que Safari est désormais compatible avec 99 % des sites.