Safari comble son retard et atteint 99 % de compatibilité web

Longtemps pointé du doigt par les développeurs web pour ses caprices et son retard technologique, le navigateur d'Apple vient d'opérer une remontée spectaculaire. Grâce aux résultats du projet Interop 2025, l'entreprise prouve qu'elle ne prend plus la compatibilité web à la légère et qu'elle enfin est prête à jouer le jeu de la standardisation.

Une collaboration fructueuse pour un Web unifié

C'est assez rare pour être souligné : Apple, Google, Microsoft, Mozilla et d'autres acteurs majeurs travaillent main dans la main. L'objectif de l'initiative Interop est de s'assurer qu'un site web fonctionne de manière identique, peu importe le navigateur utilisé. Pour cette édition 2025, les résultats sont sans appel. Alors que l'année avait débuté avec seulement 29 % de tests validés sur l'ensemble des navigateurs, ce chiffre a grimpé à 97 % en décembre.

Mais la véritable star de ce rapport, c'est bien Safari. Les équipes de WebKit ont mis les bouchées doubles en ciblant des zones techniques complexes nécessitant de lourds investissements. Le résultat ? Le navigateur de l'iPhone a réalisé le bond le plus impressionnant du marché, passant d'un score de compatibilité de 43 à 99 sur l'année. Les versions expérimentales, dont Safari Technology Preview, affichent désormais une quasi-perfection.

Les avancées techniques concrètes

Au-delà des simples scores, ce sont les outils mis à disposition des créateurs de sites qui changent la donne. Apple a particulièrement insisté sur trois domaines stratégiques qui simplifient la vie des développeurs et améliorent l'expérience utilisateur :

Anchor Positioning : Cette fonction permet d'ancrer des éléments (comme des menus ou des info-bulles) les uns par rapport aux autres uniquement en CSS, sans avoir recours à du JavaScript lourd.

Cette fonction permet d'ancrer des éléments (comme des menus ou des info-bulles) les uns par rapport aux autres uniquement en CSS, sans avoir recours à du JavaScript lourd. View Transitions : Elle offre des transitions fluides et natives entre les différents états d'une page, rendant la navigation beaucoup plus agréable visuellement.

Elle offre des transitions fluides et natives entre les différents états d'une page, rendant la navigation beaucoup plus agréable visuellement. Navigation API : Une modernisation de la gestion de l'historique et des déplacements au sein des applications web à page unique.

Cette harmonisation marque la fin d'un véritable casse-tête pour les développeurs, qui devaient souvent "bricoler" des solutions spécifiques pour que leurs sites tournent correctement sur les appareils Apple.



