3 nouveautés pour Apple Podcasts avec iOS 26.2

Apple continue d’enrichir ses applications maison. Avec iOS 26.2, Apple Podcasts accueille trois nouveautés qui permettront aussi bien aux auditeurs qu’aux créateurs de profiter encore davantage du service.

iOS 26.2 : trois nouveautés majeures dans l'app Podcasts

Avec la mise à jour iOS 26.2, Apple Podcasts gagne trois nouvelles fonctionnalités pensées pour les auditeurs… et les créateurs de contenu. D’abord, tous les épisodes de podcasts en anglais bénéficient désormais de chapitres générés automatiquement. Si l’éditeur n’a pas défini de chapitrage lui‑même, l’application se charge de le faire pour permettre de revenir facilement à une section donnée. Cette génération automatique facilite la navigation à l’intérieur d’un épisode. En revanche, l’éditeur peut toujours désactiver s'il le souhaite. Cela devrait être fonctionnel en 2026 sur les podcasts français.

Ensuite, lorsqu’un épisode mentionne un autre podcast, l’application affiche dorénavant une option pour accéder directement à cette mention dans le lecteur, et dans la transcription. Cela rend encore plus simple la découverte ou le suivi d’un contenu lié cité pendant l’écoute.

Enfin, les créateurs gagnent en visibilité et en possibilités. Ils peuvent ajouter des liens vers Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, Apple TV et d’autres plateformes, et ces liens (horodatés s’ils proviennent de la description ou du flux RSS) apparaissent intégrés dans la transcription ou le lecteur au moment de la mention. À noter aussi, si un podcast est mentionné dans un épisode mais ne possède pas encore de lien établi, Apple peut automatiquement créer un lien vers lui.



iOS 26.2 devrait être disponible d’ici environ un mois. En attendant, les bêta-testeurs peuvent déjà découvrir toutes ces nouveautés grâce à la première version bêta. À l’image d’Apple Music, Apple Podcasts bénéficie lui aussi de son lot d’améliorations avec les premières versions d’iOS 26.

