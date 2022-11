iOS : des utilisateurs de Safari se plaignent de plantage lors d'une recherche

Les dernières mises à jour d'iOS 15 et d'iOS 16 ont apporté une bonne stabilité et une meilleure autonomie (chez la majorité des utilisateurs), toutefois, un grand nombre de clients Apple se plaignent de plantages répétitifs lors d'une recherche sur Safari. Vidéo à l'appui, les forums d'entraide et les réseaux sociaux commencent à être inondés de témoignages !

Safari est instable sur iOS 16 et iOS 15 depuis hier soir

Safari est le navigateur internet le plus populaire sur iPhone et iPad, cela peut s'expliquer par la préinstallation et le réglage par défaut pour le "navigateur favori". Sans surprise, quand un bug touche beaucoup d'utilisateurs de Safari, on obtient très rapidement une tonne de retours négatifs sur internet. C'est justement ce qui est en train de se passer...



Selon une multitude de signalements de clients Apple, un bug très dérangeant a lieu depuis hier soir sur iOS 16 et iOS 15.7.1. En effet, les témoignages pointent du doigt un plantage systématique lors d'une recherche (via la barre URL) qui commence par certaines lettres.

Les mots qui débutent par "tar", "bes", "wal", "wel", "old", "sta", "pla" et d'autres ont été signalés comme provoquant le plantage immédiat de Safari. Lorsque les utilisateurs essaient de taper des mots tels que "PlayStation", "Starbucks" ou "Stade", l'iPhone ou l'iPad revient tout de suite à l'écran d'accueil.



Les utilisateurs concernés ont tous leur iPhone ou iPad sur iOS 15.7.1 minimum, l'ensemble des mises à jour iOS 16 sont également touchées par ce problème. Heureusement, cela ne vise pas tous les utilisateurs Apple, la majorité des personnes impactée résident aux États-Unis.

Ce qui fait penser à un souci du côté d'Apple (plutôt qu'à une anomalie de logiciel), c'est que l’incident se produit que depuis hier soir et donc n'a pas été déclenché par une mise à jour récente publiée sur les serveurs d'Apple.



Reste à voir maintenant combien de temps Apple prendra pour résoudre ce dysfonctionnement qui s'avère très embêtant pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad. À noter tout de même que si vous êtes concernés par ce problème, l'une des solutions est d'aller directement sur la page d'accueil de votre moteur de recherche préféré ou de basculer provisoirement sur un autre navigateur internet disponible sur l'App Store (Google Chrome, Mozilla Firefox...)