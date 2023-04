Snapchat annonce les nouveautés à venir sur iPhone pour tous les utilisateurs

Snapchat a plusieurs idées en tête pour satisfaire ses utilisateurs et vient justement d'en parler. IA accessible à tous, Snap Map retravaillée ou encore l'ajout des Communautés, ça va bouger d'ici cet été.

Snapchat dévoile son programme pour les mois à venir

Lors de son évènement annuel Snap Summit, Snapchat a dévoilé le programme des nouveautés à venir sur son application iPhone. Lancée il y a deux mois en version expérimentale, l'intelligence artificielle du réseau social My AI, basée sur chatGPT, ne sera bientôt plus réservée aux abonnés Snapchat+. Tout le monde pourra s'en servir.



Via son communiqué de presse, le fantôme sur fond jaune a fait un bref rappel des capacités de son système d'intelligence artificielle. Attention, comme sur les autres plateformes, l'IA n'est pas toujours précise et peut parfois se tromper. Son utilisation doit donc être modérée pour le moment.

Personnalisation de l'IA : lui créer son propre Bitmoji, lui donner un nom et commencer à converser avec elle.

Possibilité d'inviter son IA dans n'importe quelle conversation avec l'un de vos amis. Son identification sera clairement indiquée pour ne pas tromper les autres utilisateurs.

Via la Snap Map, demander à l'IA des suggestions sur les activités à pratiquer dans le secteur ce week-end ou encore rechercher une Lens parfaite pour un évènement précis comme un anniversaire par exemple.

Envoyer un snap photo/vidéo à l'IA et recevoir une réponse via le chat dans la foulée comme si une véritable personne avait ouvert le cliché.

Nouveautés supplémentaires

Autre nouveauté, les flashbacks (Memories) qui seront directement intégrés dans la conversation avec la personne concernée. Une manière de ne plus rien louper des souvenirs entre amis et de sourire une nouvelle fois.



Enfin, notons l'apparition d'une section Communautés qui permet d'échanger entre camarades de classe ou encore d'un nouveau type de Stories intitulé After Dark dont le fonctionnement est encore assez flou.

Dernière petite mention pour la Snap Map qui va s'équiper d'une option de partage de localisation en direct définitive comme le permet Localiser d'Apple. Jusqu'à maintenant, cette fonction était obligatoirement limitée dans le temps. Les nouveaux éléments 3D permettront également aux utilisateurs de mieux se retrouver sur la carte.

