US : Snapchat met My AI en tête des conversations et suscite la colère des utilisateurs

Si vous êtes un utilisateur régulier de Snapchat, vous avez probablement remarqué que vous retrouvez maintenant une dose d'intelligence artificielle directement dans votre liste de conversations. Baptisé "My AI", ce nouvel ami virtuel est une IA alimentée par ChatGPT. Si globalement cela a bien été accueilli par la communauté, Snapchat a un peu dépassé les limites dans sa dernière mise à jour distribuée sur l'App Store aux États-Unis !

Snapchat épingle My AI en haut des conversations et déclenche la colère des utilisateurs

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, elle vous accompagne dans votre activité professionnelle, quand vous avez besoin de faire une recherche d'information et même... sur les applications qui vous permettent de communiquer avec vos amis et votre famille. Snapchat a annoncé il y a plus d'un mois l'intégration de My AI, une intelligence artificielle capable d'avoir une conversation avec vous, de vous donner des recommandations, de vous aider au quotidien... Tout ce que pourrait faire un proche avec qui vous discutez quotidiennement.



Le problème, c'est qu'aux États-Unis, My AI est maintenant épinglé en haut de la liste des conversations chez tous les utilisateurs, ce qui provoque sans surprise un mécontentement général, puisqu'une IA n'a pas à être placée avant un meilleur ami, avant un collègue de travail ou même un membre de la famille.

Pour faire comprendre à Snapchat que ce choix n'est pas le bon, les utilisateurs américains ont envoyé en masse des notes de 1 étoile sur 5 dans les avis sur l'App Store US. Cette technique est courante pour exprimer une fonctionnalité qui ne convient pas ou une application qui bug aux développeurs !

Les informations de Sensor Tower affirment qu'au cours de la semaine dernière, l'évaluation moyenne de Snapchat dans l'App Store aux États-Unis n'était que de 1,67 étoile. En réalité, les notes d'une étoile ont représenté 75% de toutes les évaluations récentes.



Cette nouvelle approche de Snapchat a aussi été critiquée en masse dans les stories Instagram, sur Twitter ou même sur TikTok où certains utilisateurs américains se plaignent d'un choix illogique de la part de Snapchat. N'oublions pas quand même, qu'il n'est pas possible de masquer ni même de supprimer My AI dans la liste de discussion, l'application impose la présence de la fenêtre de discussion avec son intelligence artificielle.

Il y a une technique pour les abonnés à Snapchat+

Officiellement, un utilisateur gratuit ne peut pas supprimer My AI, toutefois, un utilisateur payant via SnapChat+ a la possibilité de cacher la discussion et donc de l'enlever de la tête des discussions.

Pour cela, il suffit de suivre ce chemin :

Balayez vers la droite à partir de l'écran de la caméra pour aller à l'écran de chat Faites un long appui sur My AI Accédez à "Paramètres de chat" Sélectionnez "Effacer du flux de chat"

Pour le moment, l'approche de Snapchat n'est pas la même en France, My AI n'est pas encore épinglé en haut des discussions. Dans la logique, vu le scandale que cela crée aux États-Unis, le déploiement de la mise à jour ne devrait pas se poursuivre !



Source

Télécharger l'app gratuite Snapchat