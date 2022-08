Étude : nous passons plus de 4 heures par jour dans des apps, TikTok est largement en tête !

Les smartphones ont été une petite révolution dans notre quotidien, ils nous permettent de conserver une connexion permanente près de soi et offrent l'accès à une multitude d'applications qui nous simplifient la vie. Toutefois, les smartphones ont aussi un côté négatif, ils nous font perdre beaucoup de temps au quotidien, du temps qui nous permettrait de faire plus de choses et d'être probablement plus productifs dans le cadre d'une activité professionnelle.

Une étude (un peu) inquiétante

Combien de temps passez-vous au quotidien dans les applications installées sur votre iPhone ?

S'il est difficile de donner un chiffre précis ou même une moyenne journalière, une étude réalisée par la société data.ai aux États-Unis a minutieusement observé les comportements d'une multitude d'utilisateurs possédant un iPhone ou un smartphone sous Android. Le résultat de l'étude est sans appel... Nous passons trop de temps sur nos smartphones !



D'après les statistiques recueillies, une personne résidante au : Royaume-Uni, en Indonésie, à Singapour, au Brésil, au Mexique, en Australie, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, au Canada, en Russie, en Turquie et aux États-Unis passe en moyenne 4 heures par jour dans ses applications.

L'étude ajoute une mention spéciale à l'Indonésie, au Brésil et à Singapour où la moyenne est montée à 5 heures à plusieurs reprises pendant la période d'observation.

Mais que faisons-nous pour être autant sur notre smartphone au quotidien ? Les résultats révèlent que certaines applications ont le talent de créer des addictions au point où on peut les ouvrir des dizaines de fois par heure !

Pour pousser la recherche à son maximum, la société a réalisé un classement pour mettre en avant les applications qui ont généré les plus importants taux d'engagements au cours du second trimestre de 2022 :

TikTok

YouTube

Disney+

Tinder

Grâce à des algorithmes et recommandations conçus pour comprendre vos centres d'intérêt et vous montrer ce que vous avez envie de voir, TikTok et YouTube remportent la palme d'or de l'utilisation la plus élevée, ce qui n'est pas vraiment surprenant, car c'est la stratégie voulue par ByteDance et Google. N'oublions pas que plus l'utilisateur est présent sur l'application, plus les revenus publicitaires augmentent !



L'étude s'est aussi concentrée aux apps qui ont généré le plus de téléchargements au T2 2022. Comme d'habitude, c'est pour la majorité des applications détenues par Meta. Heureusement, il y a TikTok pour casser la "domination totale" du groupe de Mark Zuckerberg :

Instagram Facebook TikTok WhatsApp

À noter que cette étude a été réalisée en dehors des périodes de confinement et de couvre-feu, une décision logique puisque les utilisations ne sont pas les même quand les sorties sont restreintes à cause de la crise sanitaire.



