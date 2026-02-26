Le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra doit inspirer Apple

Apple doit absolument intégrer un écran de confidentialité intégré (le fameux "Privacy Display") sur l'iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que sur son premier modèle pliable attendu en septembre 2026. Cette innovation matérielle, mise en avant hier par Samsung sur le Galaxy S26 Ultra, représente un vrai bond en avant pour la protection de la vie privée au quotidien. Apple, qui met si souvent en avant la confidentialité comme valeur fondamentale, se doit de prendre les devants sur cette fonctionnalité essentielle. Et quand on sait que c'est le coréen qui fournit les dalles OLED à Apple, cela nourrit un certain espoir.

Une véritable innovation

La technologie Privacy Display de Samsung repose sur un panneau OLED avancé (avec des pixels étroits et larges, comme le Flex Magic Pixel ou Black Matrix) qui contrôle la dispersion de la lumière au niveau pixel. De face, l'écran reste net, lumineux et parfaitement visible. Depuis les côtés - par exemple quand quelqu'un regarde par-dessus votre épaule dans les transports ou dans un espace bondé - l'affichage s'assombrit fortement ou devient presque noir, rendant le contenu illisible sans être pile en face. On peut choisir entre un mode partiel (protection légère) et un mode maximal (écran quasi éteint latéralement), et l'activer automatiquement pour des apps sensibles (saisie de code PIN, notifications privées, banque, etc.). Génial, non ?



Ce n'est pas un simple filtre logiciel ni un film protecteur encombrant : c'est intégré directement dans le matériel de l'écran, sans compromettre la qualité d'image frontale tout en offrant une vraie protection proactive et réversible. Une véritable innovation dans un secteur qui en manquait cruellement.

Pourquoi Apple doit absolument l'ajouter sur l'iPhone 18 Pro / Pro Max et le Fold

La confidentialité est au cœur de l'identité Apple depuis des années : App Tracking Transparency, traitement sur l'appareil, Private Relay… Pourtant, face au « shoulder surfing » (regard indiscret sur l'écran), les iPhone se contentent encore de solutions tierces dépassées : films de confidentialité qui réduisent la luminosité, altèrent les couleurs et limitent les angles de vision de façon permanente. Un Privacy Screen natif et activable/désactivable s'intégrerait parfaitement à l'écosystème iOS, offrant une protection fluide dans les situations réelles du quotidien - taper un mot de passe dans le métro, lire des messages sensibles chez le médecin, consulter son compte bancaire en public.



Les rumeurs actuelles sur l'iPhone 18 Pro évoquent une Dynamic Island plus petite (grâce à des composants Face ID sous l'écran, comme l'illuminator de points), une caméra selfie améliorée (peut-être 24 Mpx) et des avancées LTPO pour plus d'efficacité. C'est le moment idéal pour aller plus loin avec la technologie d'angle de vision contrôlé sur les OLED LTPO. Le premier iPhone pliable (souvent appelé iPhone Fold), également attendu en septembre 2026 avec un grand écran interne sans pli visible (ou quasi invisible, moins de 0,15 mm de creux selon les dernières fuites), en profiterait encore plus : sur un format tablette, les risques de vue latérale sont accrus.



Imaginez pouvoir l'activer depuis le Centre de contrôle, les Réglages, ou de façon contextuelle via l'intelligence iOS (détection de foule via capteurs, activation avec le mode Concentration, ou lien avec les alertes de contenu sensible). Cela renforcerait les fonctionnalités existantes.

Samsung Galaxy S26 Ultra - The Privacy Display in action.#GalaxyUnpacked pic.twitter.com/JhMJIEZf2W — Mukul Sharma (@stufflistings) February 25, 2026

Samsung a posé une nouvelle référence avec cette innovation pixel par pixel, prouvant qu'elle est réalisable sans gros compromis au quotidien. Apple, avec ses partenariats étroits auprès des fournisseurs d'écrans (dont Samsung Display pour une grande partie des panneaux), a les moyens techniques et la chaîne d'approvisionnement pour l'implémenter - voire l'améliorer. Ne pas le faire serait une occasion manquée, surtout quand la concurrence propose déjà cette protection tangible contre l'une des intrusions les plus courantes en 2026.



L'iPhone 18 Pro / Pro Max et le premier iPhone Fold doivent faire de la confidentialité non pas un slogan marketing, mais une réalité matérielle intégrée. Un écran de confidentialité natif n'est pas un gadget : c'est indispensable. Rendez-vous en septembre 2026 pour découvrir toutes les nouveautés des iPhone d'Apple, lors d'un keynote qui s'annonce déjà intense !