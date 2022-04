Le mode Concentration amélioré sur iOS 16

Le mode Concentration est arrivé pour la toute première fois sur nos iPhone en septembre dernier avec la sortie d'iOS 15. Une fonction qui a pour objectif d'obliger votre iPhone, votre iPad et votre Mac à vous laisser tranquille. Lors de la sortie d'iOS 16, il devrait être amélioré.

Le mode Concentration peaufiné sur iOS 16

C'était annoncé en tout premier sur iPhoneSoft, la WWDC 2022 débutera le 6 juin et prendra fin quatre jours plus tard, le 10 juin. Une fois de plus, cette conférence dédiée principalement aux développeurs sera le moment de présentation du futur OS pour iPhone à venir à la rentrée. À noter qu'une rumeur évoque également l'annonce de deux Mac M2.



L'évènement retransmis en direct sur le web va donc nous permettre de découvrir les nouveautés d'iOS 16. Au-delà des notifications et de la santé, c'est le mode Concentration qui devrait avoir le droit à quelques améliorations.



Pour rappel, le mode Concentration (Focus en anglais) offre à l'utilisateur un contrôle total sur son iPhone. Une fois activé, il permet de créer plusieurs profils qui s'adapteront à votre journée et à votre mode de vie. Créer un profil qui permet de refuser tous les appels et toutes les notifications pour ne pas être dérangé le soir est un exemple parmi tant d'autres. À noter que l'autre nouveauté nommée "Résumé de notifications" est complémentaire et ajoute, elle aussi, de la tranquillité.

D'après certaines infos dénichées dans la bêta d'iOS 15.5, 9To5Mac déclare que de nouvelles fonctionnalités importantes sont prévues pour le mode Concentration sur iOS 16. Le message d'erreur trouvé dans la bêta souligne le fait que la migration vers iOS 16 sera obligatoire pour profiter de ces nouveautés, preuve que ce n'est pas qu'un petit changement. Par contre, aucune information sur ce qu'elles apporteront.



Le message d'erreur trouvé dans la bêta 1 d'iOS 15.5 :

L'utilisation d'une liste autorisée pour le mode Focus entraînera la perte de ces paramètres sur vos autres appareils dotés d'un logiciel plus récent. Un appareil avec un logiciel plus récent a mis à jour ce Focus pour utiliser une nouvelle configuration que cet appareil ne prend pas en charge. Pour continuer à modifier les notifications sur cet appareil, mettez à jour le logiciel le plus récent ou utilisez une liste autorisée pour ce Focus.

Aux dernières nouvelles, le mode Concentration n'a pas encore trouvé le succès espéré. S'il est bien évidemment utilisé par un nombre important d'utilisateurs, la majorité n'a toujours pas pris le temps de le configurer, malgré sa simplicité. Ces nouvelles fonctionnalités auront le devoir d'attirer de nouvelles personnes.