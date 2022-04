Gurman annonce deux Mac M2 à la WWDC 22 dont le MacBook Air

Après avoir annoncé les nouveaux Mac Studio et Studio Display le mois dernier, Apple n'en a pas terminé avec la gamme Mac en 2022. Selon Mark Gurman, qui nous parlait d'iOS 16 dans sa dernière édition de la lettre d'information "Power On", la firme devrait présenter deux ordinateurs lors de la keynote de la WWDC 2022.

Gurman le clame depuis quelques mois, Apple a une grande liste de Macs à mettre à jour en 2022. Alors qu'il a dit que le premier lot viendrait dans les premiers mois de l'année, Gurman a également dit que quelques autres pourraient atterrir en été - ce qui peut potentiellement coïncider avec la WWDC 2022.

Apple se prépare à lancer de nouveaux Mac dans les prochains mois. Quel meilleur endroit pour le faire que la WWDC ? C'est le même endroit où la transition des Mac d'Intel aux puces d'Apple a été annoncée il y a deux ans. On m'a dit que deux nouveaux Macs allaient arriver vers le milieu de l'année ou au début du second semestre. L'un d'eux sera probablement le nouveau MacBook Air.

Quelques mois après avoir présenté la puce M1 Ultra sur le Mac Studio, l'équipe de Tim Cook devrait lancer la nouvelle génération avec le premier ordinateur équipé de la puce M2. Le MacBook Air 2022 recevra en prime un nouveau design, ressemblant à l'iMac 24 pouces avec des bords blancs et des options de couleurs. En revanche, le MBA n'aura pas droit à un écran miniLED. À la place, il aura un chargeur MagSafe 3 et une meilleure caméra FaceTime.

© Jon Prosser - Concept MacBook Air 2022

Gurman écrit également sur les nouveaux Macs qu'Apple devrait annoncer cette année :

Parmi les autres modèles en préparation figurent une mise à jour du Mac mini et de l'iMac 24 pouces, ainsi qu'un MacBook Pro bas de gamme pour remplacer le modèle 13 pouces vieillissant. Et n'oublions pas que les nouveaux modèles Mac Pro et iMac Pro sont en cours de développement.