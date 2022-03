La WWDC 2022 débuterait le 6 juin avec la présentation d'iOS 16

Il y a 34 min

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

Réagir



Exclusif. Selon toute vraisemblance, Apple prépare ses équipes à un keynote virtuel qui sera diffusé le 6 juin prochain à l'occasion de l'ouverture de la WWDC 2022.



Comme chaque année, la messe des développeurs dépendants du constructeur à la pomme retrouveront un keynote d'ouverture avec la présentation d'iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13, mais aussi une semaine d'ateliers techniques avec les ingénieurs de Cupertino. Ils pourront ainsi plonger dans les nouveaux SDK et nouvelles API autour de ARKit, CloudKit, TextKit, MusicKit, GameKit, HomeKit, SiriKit, WidgetKit, SwiftUI, etc.

Quelle date pour la WWDC 2022 et iOS 16 ?

L'information provient d'une de nos sources qui travaille depuis un certain temps sur plusieurs services d'Apple. La date du 6 juin 2022 aurait été marquée d'une pierre blanche en interne, juste après que les développeurs aient terminé la phase initiale des développements des différents systèmes d'exploitation. En effet, nous vous rapportions il y a quelques jours qu'une première bêta d'iOS 16 avait été diffusée en interne, une sorte d'alpha permettant de faire tester les nouveaux firmwares aux collaborateurs et ainsi traquer les bugs les plus flagrants avant de les mettre à disposition de la communauté des développeurs.

Jusqu'à présent, les nouveautés logicielles connues sont maigres. On a parlé d'un mode sombre personnalisé sur Safari, des fenêtres flottantes sur iPadOS 16 ou encore des complications sur l'écran verrouillé. Mais c'est tout pour le moment. On espère enfin un changement important au niveau de l'interface utilisateur, point qui n'a que très peu évolué depuis iOS 7. C'était en 2013, soit une éternité dans notre monde moderne. Pour donner un coup de neuf à son iPhone, Apple pourrait très bien reprendre le design apparu avec macOS 11 Big Sur en 2020, le neumorphisme, un mélange entre le "flat design" et le skeuomorphisme.

Autres nouveautés de la WWDC 22

Au-delà des nouveaux firmwares, qui comprennent aussi watchOS 9 et macOS 13, Apple devrait lever le voile sur plusieurs nouveaux produits. On pense notamment aux Mac M2 comme le MacBook Air M2, le MacBook Pro M2 13 pouces ou encore le Mac mini M2. Un renouvellement attendu pour les trois entrées de gamme. La société de Tim Cook pourrait également parler du nouveau Mac Pro qui offrirait au minimum une double puce M1 Ultra, mais aussi un tout premier aperçu du casque de réalité mixte. Ce dernier doit être détaillé aux développeurs bien en amont afin qu'ils puissent adapter ou imaginer leurs applications avant le lancement qui serait prévu pour fin 2022 ou début 2023 d'après les analystes comme Kuo ou Gurman. La suite serait constituée des lunettes Apple Glass d'ici 2 à 3 ans, mais aussi d'une Apple Car. Il faudra être patient pour ces deux derniers produits, tout comme un iPhone Fold, une version pliante qui ne semble pas être la priorité du constructeur californien.



Rendez-vous dans moins de trois mois pour découvrir tout cela ensemble lors de la conférence du 6 juin 2022. Nous le retranscrirons évidemment en direct et en français sur notre page keynote, comme nous le faisons avec vous depuis plus de 14 ans maintenant.