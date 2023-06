Apple prépare iOS 16.5.1, le déploiement est imminent !

Le déploiement de la mise à jour iOS 16.6 se fait toujours attendre, pour aider à patienter, Apple va déployer une mise à jour corrective d’iOS 16.5. Les développeurs du géant californien préparent en ce moment iOS 16.5.1, une mise à jour qui va être lancée dans peu de temps et qui aura pour objectif de régler les divers bugs apparus avec iOS 16.5 !

Bientôt la sortie d'iOS 16.5.1

Selon un récent rapport de MacRumors, Apple est en train de tester iOS 16.5.1 et notamment la navigation sur le web via Safari, comme en témoignent les journaux d'analyse du média américain. La future version logicielle devrait se concentrer sur des améliorations de performances, des correctifs de sécurité, mais surtout des résolutions de bugs qui sont apparus avec la mise à jour iOS 16.5. Le rapport estime que le nouveau firmware pourrait débarquer au cours de cette semaine ou la semaine prochaine.



Concrètement, une mise à jour corrective comme iOS 16.5.1 est rapide à développer, car il s'agit plus de corriger des défauts existants qu'apporter de nouveaux contenus qui nécessitent un programme de bêta afin de voir si l'intégration est stable. Toutefois, avant de lancer iOS 16.5.1, Apple doit tout de même s'assurer que la version est stable, performante et surtout... n'impacte pas l'autonomie des iPhone. Ce dernier test se réalise évidemment sur plusieurs jours dans le but d'avoir un bilan complet avant de lancer le déploiement.

Quels sont les bugs d'iOS 16.5 ?

Même s'il s'agit de l'une des mises à jour les plus stables depuis le lancement d'iOS 16 au troisième trimestre de 2022, iOS 16.5 a quand même apporté quelques instabilités.

En effet, il est fort probable qu'Apple corrige le principal défaut : un bug qui empêchait l'adaptateur pour appareil photo Lightning vers UBS 3 de fonctionner correctement avec les iPhone qui étaient sur iOS 16.5. Si ce bug n'a pas plus embêté que cela les utilisateurs qui ne sont pas adeptes des photos, c'est un véritable cauchemar pour les photographes qui ont l'habitude d'utiliser leur iPhone et qui souhaitent transférer leurs photos de l'iPhone vers un ordinateur.



Pour le moment, il n'y a aucune date concernant la sortie d'iOS 16.5.1, on reste vigilant et on vous tient au courant dès que ça évolue !