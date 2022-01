Il faudra être rapide pour acheter un casque AR/VR d’Apple fin 2022

Il y a 4 heures

Si tout se passe comme prévu, 2022 sera le témoin du premier casque de réalité mixte d’Apple. En effet, la société prépare activement son entrée sur le marché avec un produit qui se dessine de plus en plus grâce aux fuites et aux rumeurs. De son côté, l'analyste technologique Ming-Chi Kuo pense que le casque d'Apple sortira à la fin de 2022 avec des stocks limitées.

Une date de sortie qui se précise pour le casque

Dans une note envoyée aux investisseurs vue par nos soins, Kuo mentionne que le casque AR/VR d'Apple a été "reporté à la fin de l’année 2022." Selon l'analyste, les expéditions plus importantes du produit ne commenceront pas avant le premier trimestre de 2023, ce qui suggère que le casque arrivera dans les magasins en faible quantité pour les clients.

Kuo avait déjà déclaré dans une note précédente qu'Apple prévoyait déjà des retards dans la production de son casque de réalité mixte, car l'appareil devrait avoir un matériel et un design beaucoup plus avancés que les produits concurrents.



Bien que la date de sortie exacte soit inconnue, une sortie fin 2022 pourrait signifier que les commandes commenceront en novembre ou décembre - une habitude chez Apple, encore plus ces derniers temps en raison des contraintes d'approvisionnement. À titre d'exemple, les AirPods Max ont été présentés en décembre 2020, mais les délais de livraison n’y rapidement glissé en mars 2021.



Toujours selon M. Kuo, le casque d'Apple sera doté de deux "lentilles 3P", dont la conception pliée permet à la lumière de se réfléchir dans les deux sens entre l'écran et les lentilles. Cette conception peut permettre à Apple de sortir un casque plus compact et plus léger.



Hier encore, nous apprenions que le casque AR/VR d'Apple aura une configuration innovante à trois écrans combinant deux écrans Micro OLED et un panneau AMOLED. D'autres rumeurs suggèrent que l'appareil sera équipé de capteurs avancés pour la détection de l'environnement et des gestes 3D, ainsi que d'une puce maison puissante.



Des rendus montrent que le casque aura des éléments de design inspirés des AirPods Max et de l'Apple Watch. Le prix pourrait atteindre les 3 000 euros. Mais une question subsiste : quel nom pour ce nouveau produit ? Apple Glass ? Apple VR ? Apple Reality ?