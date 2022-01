Casque AR/VR d'Apple : il sera équipé de 3 écrans

Hier à 20:23 (Màj hier à 20:30)

Accessoires Apple

Julien Russo

S'il y a une présentation qu'on aimerait bien voir en 2022, c'est celle du fameux casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle que nous annoncent les rumeurs depuis plusieurs années. Le projet toujours en cours s'approche progressivement de la fin et certaines informations précieuses continuent de fuiter.

Le casque AR/VR avec 3 écrans

Les rumeurs ne cessent d'en parler depuis bientôt plus de 4 ans, Apple travaille sur le projet d'un casque AR/VR avec l'aide et le soutien des ingénieurs les plus expérimentés dans le monde.

Si plusieurs informations pertinentes ont fuité jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle révélation vient d'apparaître dans le dernier rapport de Ross Young.



Selon l’analyste, le casque d'Apple serait composé de trois écrans : 2 micro-écrans OLED ainsi qu'un écran AMOLED. Apple aurait choisi son partenaire Sony pour les se fournir dans les micro-écrans OLED, l'entreprise japonaise a récemment présenté un écran 4K (4000 pixels par pouce) dédié à une utilisation dans les casques VR.



Certaines indiscrétions affirment que si les équipes de Sony se sont concentrées sur la création de ce nouvel écran, c'est spécifiquement pour Apple. L'entreprise s'attend à ce que le casque AR/VR d'Apple rencontre un grand succès ce qui pousserait la firme de Cupertino à passer des commandes en masse. Autrement dit, tout le temps investi par les ingénieurs de Sony va très vite être rentabilisé...

Évidemment, cela ne peut être qu'une simple coïncidence. Cependant, si Apple opte pour la technologie de Sony, cela voudra dire que l'écran du casque mesurera 1,4 pouce de diagonale avec 4000 x 4000 pixels.

Avec ce type d'écrans, on peut s'attendre à un prix élevé, car le coût de fabrication sera conséquent et Apple voudra se réserver une belle marge de bénéfice. Le géant californien visera probablement le marché du haut de gamme avec un tarif qui pourrait être aux alentours des 3000 dollars, soit plus cher que les nouveaux MacBook Pro 16 pouces avec l'encoche !



Plusieurs rumeurs ont indiqué jusqu'ici que 2022 sera l'année de la "grande annonce" du casque AR/VR, Tim Cook et son équipe réserverait la surprise lors de la traditionnelle conférence des développeurs (WWDC 2022) qui aura lieu au mois de juin.

Ce choix est stratégique, puisque si Apple choisi une présentation à la rentrée en même temps que les iPhone 14 et l'Apple Watch Series 8, cela fera de l'ombre à ses deux annonces.