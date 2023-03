Le casque AR/VR d'Apple sera parfaitement intégré dans l'écosystème

La découverte d'un nouveau brevet déposé par Apple permet d'avoir une petite idée de ce que la marque a derrière la tête pour son futur casque AR/VR. Visiblement, il sera parfaitement intégré à l'écosystème iOS, même s'il serait capable de fonctionner seul, sans l'aide d'un iPhone.

Le futur les amis

Prévu (selon les rumeurs) pour la WWDC 2023 en juin prochain, le futur casque de réalité mixte d'Apple n'en finit plus de faire parler de lui. Un produit qui serait visiblement perçu comme autant révolutionnaire que l'iPhone en son temps.



Comme d'habitude avec Apple, l'intégration de l'appareil dans son écosystème doit être parfaite afin de s'assurer que les utilisateurs l'adoptent dès la première utilisation. Pour ce faire, la pomme aurait logiquement prévu d'insérer de nombreuses fonctionnalités de type Continuité dans son casque.



Via un brevet intitulé "Multi-Device Continuity for use with Extended Reality (XR) Systems", découvert par PatentlyApple et déposé auprès de l'Office européen des brevets, on peut découvrir quelques exemples qu'Apple a en tête.

Premier exemple, l'affichage des mails. Ici, l'utilisateur portant le casque pourrait parcourir ses mails sur son iPhone à l'aide d'une réplique virtuelle de l'interface qui serait superposée au véritable écran.

Avec un simple geste de la main ou même avec le regard, il pourrait instantanément déplacer cette interface à un autre endroit dans son espace de travail virtuel. L'agencement des fenêtres virtuelles serait fluide et reliée à l'iPhone.

Autre exemple, le transfert d'une musique en cours de lecture d'un iPhone vers un HomePod. Alors qu'une musique est en mode play sur l'iPhone, l'utilisateur pourrait transférer le son sur son HomePod simplement en regardant l'enceinte ou en la pointant du doigt.



On peut également imaginer sélectionner un fichier sur son iPad ou sur son Mac et le glisser sur son espace de travail virtuel devant ses yeux. Les possibilités sont nombreuses. S'il est encore difficile d'avoir une idée concrète sur le fonctionnement générale, on comprend tout de même dans quelle direction Apple veut aller.



Au départ, seules les applications d'Apple seront parfaitement intégrés, le temps que les développeurs du monde entier se mettent en piste. Quoi qu'il en soit, ce nouvel appareil s'annonce comme le futur de la marque même s'il sera difficile de le posséder au départ à cause d'un prix monstrueux.