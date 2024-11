MacBook Pro M4 : Apple a intégré un écran quantum dot

Comme d'habitude avec Apple, on ne sait pas toujours tout des produits fraichement sortis. Les nouveaux MacBook Pro M4 arrivent avec une amélioration significative de leur écran grâce à l'adoption de la technologie quantum dot. Une évolution technique qui promet des couleurs plus vibrantes et des performances améliorées en termes de mouvement.

Apple a choisi de remplacer le film phosphore KSF rouge traditionnel par un film à points quantiques (quantum dot) dans ses derniers MacBook Pro M4. Selon l'analyste Ross Young de DSCC, cette décision marque un tournant important puisqu'Apple avait jusqu'ici évité cette technologie en raison de l'utilisation de cadmium, un matériau toxique.



Les nouveaux films quantum dot sans cadmium offrent désormais des performances égales ou supérieures aux précédentes solutions, notamment en termes de gamme de couleurs et de gestion du mouvement. Cette évolution permet d'obtenir une luminosité SDR maximale de 1000 nits, contre 600 nits sur la génération précédente. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la limite de luminosité n'était vraisemblablement pas une manoeuvre logicielle d'Apple.



Cette amélioration rapproche les écrans LED des MacBook Pro des performances des dalles OLED en termes de rendu des couleurs. Les points quantiques sont des nanocristaux artificiels qui émettent de la lumière de manière isotrope après avoir été excités par le rétroéclairage.



Toutefois, selon les rumeurs, Apple ne devrait pas abandonner cette technologie mini-LED immédiatement. Le passage à l'OLED pour les MacBook Pro n'est pas attendu avant 2026, probablement en attendant une baisse des prix des dalles OLED. Cette transition vers le quantum dot peut donc être vue comme une solution intermédiaire permettant d'améliorer significativement la qualité d'affichage des MacBook Pro actuels.



Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad Pro qui bénéficient déjà d'écrans OLED, cette évolution des MacBook Pro représente un pas de plus vers une harmonisation de la qualité d'affichage sur l'ensemble de la gamme Apple.

Big Apple display news, they have adopted quantum dots for the first time. The latest MacBook Pro's (M4) use a quantum dot (QD) film rather than a red KSF phosphor film.



In the past, Apple went with the KSF solution due to better efficiency and lack of cadmium (Cd), but the… pic.twitter.com/5olq9lEHs9