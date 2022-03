Mac Pro 2022 : deux puces M1 Ultra connectées à l'intérieur ?

On se remet à peine de l'arrivée du Mac Studio qu'il faut déjà regarder vers l'avenir des appareils Apple, et plus particulièrement en septembre, mois durant lequel la Pomme devrait faire la présentation de la version 2022 de son Mac Pro. Véritable machine de guerre à destination des professionnels, on se demande comment la firme de Cupertino pourra la pousser encore plus loin.

Si on pouvait imaginer l'intégration d'une puce M2, de nouvelles rumeurs font état d'une autre option. Apple aurait fait le choix d'intégrer deux puces M1 Ultra à l'intérieur, connectées grâce à un pont. C'est une première, car cela apporterait une double puissance au Mac Pro, ce qui pourrait faire très mal à la concurrence qui avance sur le même terrain que le Mac Pro.

C'est en tout cas ce qu'affirme Majin Bu, chercheur sur Twitter, qui dévoile de prétendus schémas d'Apple, qui aurait réussi cette prouesse en se servant d'un pont sous le nom de code "Redfern".

Based on what my resource reports, here is some official information on the new Mac Pro 2022



This is the bridge that connects 2 M1 Ultra together and will be found in the new 2022 Mac Pro.



Processor name: "Redfern"

Coming with new Macs Pro this September #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/afj0dSmQvk