Apple lance la première bêta interne pour iOS 16 et iPadOS 16

Vous n'êtes pas sans savoir que nous nous rapprochons à grand pas de la présentation d'iOS 16 et d'iPadOS 16, la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile d'Apple à destination des iPhone et iPad (ainsi que des variantes tvOS 16 et HomePodOS 16). Alors que le mois de juin est systématiquement le témoin de la première bêta diffusée aux développeurs, Apple aurait terminé la phase de design de la prochaine mouture.

Nous avons repéré le tweet du très bien informé Majin Bu qui déclare que la firme de Cupertino vient de finaliser la phase de conception d'iOS 16 et s'apprête à diffuser la première bêta à ses équipes internes :

Today the final design phase of iOS 16 is over and the first internal betas will be available (for Apple internal use only)