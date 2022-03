Un mode sombre personnalisé dans Safari sous iOS 16 ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

La prochaine version majeure s’appelle iOS 15.4 et est bientôt prête. Alors qu’elle devrait introduire des nouveautés importantes comme Face ID avec un masque, Universal Control ou encore les notifications push pour les applications web et la prise en charge des casques AR/VR sur Safari, le navigateur va encore évoluer comme le révèle le code WebKit qui mentionne de nouveaux paramètres pour le mode sombre, les cookies et les pop-ups.

Le moteur de Safari prévoit plusieurs nouveautés

Un mode sombre plus fin

Pour ceux qui ne le savent pas, WebKit est le moteur de navigation d'Apple qui alimente Safari et d'autres navigateurs Web comme Chrome de Google. Comme WebKit est un moteur open-source, le code est public et peut être consulté par n'importe qui sur GitHub. Certaines modifications récentes apportées au code de WebKit et repérées par 9to5Mac laissent entrevoir de nouvelles fonctionnalités pour Safari.



Le mode sombre a été introduit pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad avec iOS 13, et depuis lors, les développeurs peuvent faire correspondre l'interface de leurs applications et sites au thème actuel du système. Dans une prochaine mise à jour de Safari, les utilisateurs pourront également définir un mode préféré pour chaque site web.



Apple prévoit une nouvelle option qui permet de "remplacer le schéma de couleurs du système par une préférence par site web." Par exemple, vous pouvez choisir de toujours afficher un site web spécifique en mode sombre, même si le mode clair est activé sur votre téléphone. Une très bonne idée pour forcer certaines apps ou sites qui rendent mieux dans un mode ou un autre !

Autoriser les popups sur certains sites

À l'instar de ce changement, une autre option permettra aux utilisateurs d'autoriser ou de bloquer les fenêtres pop-up modales (qui ressemblent à des alertes système) pour des sites web spécifiques sur iOS et macOS.

Une gestion des cookies

Apple a également travaillé sur une nouvelle API pour gérer ce qu'on appelle le "consentement aux cookies", car de nombreux sites Web demandent aux utilisateurs la permission de collecter des cookies.



Reste à savoir quand ces fonctionnalités seront disponibles dans Safari, car elles portent toutes la mention "TBA" (à annoncer). Il est possible qu’Apple les sorte dans une future mise à jour d'iOS 15, mais plus probablement avec iOS 16 plus tard cette année. La première bêta arrivera début juin lors de la WWDC 2022.