Comment tester le lockscreen personnalisé sur iPadOS 16

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

L'une des principales nouveautés d'iOS 16 est le nouvel écran de verrouillage personnalisable, qui dispose non seulement de widgets inspirés des complications de l'Apple Watch, mais permet également aux utilisateurs d'ajouter des fonds d'écran animés et de modifier la couleur du texte ainsi que la police d'écriture. Malheureusement, ce lockscreen n'est disponible que sur l'iPhone, mais iPadOS 16 dispose d'un menu de débogage secret qui vous permet de l'activer sur l'iPad, avec une bidouille. On sent qu'Apple prépare le terrain pour iPadOS 17...

Un "hack" pour l'écran verrouillé sur iPad

Les nouvelles fonctionnalités de l'écran de verrouillage n'ont pas été implémentées directement dans le composant Springboard, qui est le processus qui gère à la fois l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil sur iOS. Au lieu de cela, Apple a créé une nouvelle application interne appelée PosterBoard qui redirige l'utilisateur vers les options de personnalisation de l'écran de verrouillage.

Le résultat est bancal

Cette app, comme de nombreux autres outils iOS, est cachée par défaut aux utilisateurs. Elle n'est censée se montrer que lorsque l'utilisateur reste appuyé sur l'écran de verrouillage de l'iPhone. Cependant, même si l'iPadOS 16 est officiellement dépourvu de cette nouveauté, elle est tout de même présente dans le système, et il y a un moyen d'y accéder.



Comme l'a découvert Federico Viticci sur Twitter, Apple a oublié de cacher PosterBoard de la liste des applications disponibles pour les utilisateurs via les raccourcis. Ainsi, il suffit de créer un raccourci qui ouvre l'application PosterBoard pour avoir accès aux options de personnalisation de l'écran de verrouillage de l'iPad.

Si vous le faites, vous verrez alors un menu de débogage qui est utilisé par les petits gars d'Apple pour tester toutes les nouvelles options disponibles sur l'écran de verrouillage d'iOS 16. Tout y est comme l'ajout des nouveaux fonds d'écran animés, la modification des couleurs, le changement de police d'écriture, etc. Mais, il y a un petit problème.

En effet, bien que nous ayons accès à tout cela, on sent que la fonctionnalité n'est pas aboutie sur iPad. Les fonds ou les textes sont à peu près bien gérés malgré quelques bugs d'affichage, en revanche les widgets ne fonctionnèrent pas du tout. Apple n'a tout simplement pas eu le temps d'adapter le nouvel écran de verrouillage pour l'iPad, mais elle y travaille. Les plus optimistes pensent que ce sera le cas dans une future bêta, d'autres, comme nous, pensent que le constructeur américain va probablement réserver cette fonctionnalité pour iPadOS 17, comme elle l'a fait pour les widgets de l'écran d'accueil et l'App Library par le passé.



Si vous exécutez iPadOS 16 en bêta sur votre iPad, vous pouvez essayer vous-même les options de débogage cachées. Il faut aller dans l'onglet Editing (en bas de l'écran) pour pouvoir tester.

getting a head start on the iPadOS 17 review thanks to this pic.twitter.com/wrDu5gMJ4C — Federico Viticci (@viticci) June 9, 2022

Il y a un menu de débogage dans iPadOS 16 beta 1 qui vous permet d'interagir avec le nouvel écran de verrouillage de l'iPad. Certaines choses sont cassées (notamment les widgets), mais ils auraient pu au moins publier ce menu pour une personnalisation de base comme de nouveaux fonds d'écran et polices. Peut-être l'année prochaine.



J'ai pris une longueur d'avance sur la revue de l'iPadOS 17 grâce à ceci.

iPadOS 16, tout comme iOS 16, sera disponible le mois prochain sous forme de bêta publique pour découvrir les 240 nouveautés, certainement juste après la sortie de la bêta 2 pour les développeurs. Quant à la version finale, il faudra patienter jusqu'à septembre prochain, en même temps que le lancement des iPhone 14.